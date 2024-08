São Paulo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), intimou nesta quarta-feira (29) o empresário Elon Musk, dono do X (ex-Twitter), a indicar em 24h um representante legal da empresa no Brasil, sob pena de suspensão das atividades da rede no país.

O bilionário respondeu com ofensas ao ministro em imagens geradas por inteligência artificial.

Desde então, usuários do X estão se despedindo da ex-rede do passarinho em estilo característico: com muito deboche, autodepreciação e memes. O termo "O TWITTER VAI ACABAR", em caixa alta, foi parar nos assuntos mais comentados do dia, com mais de 105 mil menções.

Violinistas do Titanic digital.

Evento anual.

Proibiu o X?

Não há substituto para o Twitter.

Dica.

Entre razões e emoções.

Maior soldado da luta antimanicomial.

A socialite mais querida da rede já está investigando o que seria preciso para comprar o X.

Plano de ação.

No dia 17, a rede social X acusou Moraes de ameaçar de prisão seus funcionários e, diante disso, anunciou o fechamento do escritório no Brasil.

A empresa afirmou na postagem que encerraria suas operações no país em decorrência da ação do ministro, mas que a rede social continuaria disponível para os brasileiros.

Em sua conta, Musk disse que a "decisão de fechar o escritório X no Brasil foi difícil". "Se tivéssemos concordado com as exigências de censura secreta (ilegal) e entrega de informações privadas de @alexandre, não haveria como explicar nossas ações sem ficarmos envergonhados."



Caso a empresa não apresente um novo representante legal, a rede social será suspensa "até que as ordens judiciais sejam efetivamente cumpridas e as multas diárias quitadas".