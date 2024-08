Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta publicou nesta quinta-feira (29) os links de todos os perfis que mantém em redes sociais. O post foi feito sem legenda explicativa, mas no mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu uma nova decisão contra o empresário Elon Musk.

Lula publicou os endereços dos perfis oficiais no Bluesky, Instagram, Threads, TikTok, Facebook e canal no WhatsApp.

ACOMPANHE TUDO QUE ACONTECE EM BRASÍLIA NESTA QUINTA (29) Leia as reportagens publicadas nesta quinta

Nesta quinta, Moraes bloqueou recursos das contas da empresa Starlink, de Musk, no Brasil. A medida seria uma forma de cobrar multas aplicadas contra a rede social X (antigo Twitter) por descumprir decisão judicial.

O ministro justificou a decisão com a falta de representação legal do X no Brasil. O grupo de Musk decidiu abandonar o país após o ministro do Supremo determinar a derrubada de contas e aplicar multas diárias de mais de R$ 1 milhão por descumprimento.

A decisão de Moraes, sob sigilo, alega que as duas empresas fazem parte do mesmo grupo econômico por possuírem Musk como dono. As informações foram reveladas pelo G1 e confirmadas pela Folha.

Brasília Hoje Receba no seu email o que de mais importante acontece na capital federal Carregando...