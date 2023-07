No frio, aquela vontade de comer um docinho sempre aumenta. Seja por questões fisiológicas, como o aumento do metabolismo para manter o corpo aquecido, seja para dar aquela alegriazinha ao cérebro, borocoxô com essa estação fria e introspectiva. Pensando nisso, selecionei os três doces que mais me impressionaram nos últimos tempos. Escolha o seu favorito e delicie-se!

Paçoca cremosa com ganache de chocolate - Divulgação

Não é de hoje que a confeiteira Marilia Zylbersztajn faz os doces mais tentadores em sua loja na Vila Madalena, além de fornecer sobremesas para diversos restaurantes. Inspirada no clima das festas de São João, ela criou três opções irresistíveis: o Bolo de tapioca com coco e raspas de laranja, a Paçoca cremosa com ganache de chocolate (foto acima) e a Torta cremosa de milho com cocada cremosa, a minha favorita. O preço da fatia é de R$ 20, e a torta inteira custa a partir de R$ 180 (10 a 12 fatias). Fica na rua Fradique Coutinho, 942, Vila Madalena (pedidos pelo WhatsApp 11 96570-0094).

French toast do Panificio Luce - FolhaPress

Imagina um lugar em plena rua Augusta que seve brunch o dia todo. Pois o Panifício Luce oferece esse serviço, além de gostosos pratos no almoço e no jantar. A salada de lentilha e quinoa com atum selado é perfeita, mas como estamos aqui para falar de doces, a dica é o French toast (R$ 29). Mais que uma "rabanada francesa", trata-se de uma fatia de brioche tostada e caramelizada (com casquinha crocante e tudo) coberta com frutas vermelhas e creme anglaise. Uma sobremesa não apenas linda, mas deliciosa! O Panificio Luce fica na Alameda Tietê, 161, Jardins, na esquina com a Augusta.

Gelato de fava de baunilha com caramelo toffee e flor de sal e discos de massa folhada - Divulgação

A Artisano Gelato já faz os sorvetes mais incríveis, imagina em uma collab com a Mil Confeitaria? Pois dessa união nasceu um gelato de mil-folhas, que traz discos de massa folhada intercalados com gelato de fava de baunilha com mesclas de caramelo toffee e flor de sal. É tanta coisa gostosa reunida que aqui cabe bem a expressão "camadas de sabores". Porque a cada colherada, os sabores e as texturas vão se revelando, uma loucura! O gelato está disponível em potes de 500ml (R$ 79,00) até o dia 31 de julho, no site e nos freezers da Mil Confeitaria, onde pode ser saboreado in loco.