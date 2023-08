Sabe aquele costume italiano de oferecer comidinhas para quem pede um drinque no happy hour? Pois é, essa prática deliciosa vai acontecer toda quinta-feira de agosto no Gran Bar Bernacca. Das 19h às 21h, ao pedir um drinque do bar você tem acesso a petiscos oferecidos pela casa. Após as 21h, o cardápio volta a ser o usual do bar. Pois anota aí: o Gran Bar Bernacca fica na Rua Amauri, 244, Itaim. Toda quinta de agosto!

Drinques Negroni e Old Fashioned - Divulgação

Monin, a famosa marca francesa de xaropes utilizada pelos bartenders e baristas no preparo de drinques e bebidas aromatizadas, está lançando uma linha dedicada ao consumidor final, a Monin Expérience. Com volume menor (330 ml), o produto chega em quatro versões: Cocktail, Florale, Confisserie e Barista. Dá para fazer coquetéis com ou sem álcool, cafés aromatizados, refrescos e até um milkshake de pipoca. As receitas estão todas aqui. Os xaropes estão disponíveis para venda nos supermercados pelo preço médio de R$ 32,90.

Coleção de xaropes Monin Expérience lançada para o consumidor final - Divulgação

Zojirushi, a empresa japonesa que produz a famosa panela de arroz presente na casa de grande parte das famílias nikkeis, desembarca no país trazendo dois modelos: "Micom NL-DAB10" e "Micom NL-DAB18". O diferencial dessas panelas é que elas usam a tecnologia Fuzzy Logic microcomputadorizada, que garante um arroz no ponto ideal, para batian nenhuma botar defeito. Além disso, elas possuem uma durabilidade excepcional, passando de geração para geração. O preço médio é de R$ 3.200 a R$ 3.600. Veja mais produtos da marca clicando aqui.

Panela elétrica da Zojirushi, empresa japonesa que acaba de chegar ao Brasil - Divulgação

A Amvox, empresa baiana de eletroeletrônicos famosa pelos produtos de áudio, está investindo também em equipamentos para cozinha. Seu portfólio conta agora com panelas elétricas, miniprocessadores, fornos elétricos, churrasqueiras, pipoqueiras e três modelos de airfryer. Para comemorar essa fase de reformulação da marca e os 20 anos da empresa, foi inaugurado o primeiro showroom da marca em São Paulo, na R. Castilho, 392, no Brooklin. O legal é que além de receber os clientes, o espaço foi idealizado para que o consumidor possa também testar todos os produtos do catálogo. Diversão pura! Conheça os produtos aqui.