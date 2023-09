Hoje é o Dia de Cosme e Damião e também das divindades gêmeas Ibeji e alguns restaurantes vão servir o Caruru completo, que leva esse nome por reunir também as comidas dos outros orixás. Esse pequeno banquete traz delícias como caruru, vatapá, feijão fradinho, xinxim de galinha, acarajé, farofa de dendê, banana frita, pipoca e cana de açúcar. Escolha o seu restaurante favorito e delicie-se com esse menu rico em cores e sabores.

Caruru de Cosme e Damião do Preto Cozinha, com acarajé, vatapá, caruru, feijão fradinho, pipoca e outros itens - Divulgação

Preto Cozinha

O Caruru completo do chef Rodrigo Freire combina caruru, moqueca de peixe e camarão, arroz de coco, omolocum (feijão fradinho), vatapá, milho branco, abará, banana frita e ovo cozido. Para completar esse banquete de ancestralidade, ele também vai preparar o tradicional acarajé baiano. O menu será servido hoje, dia 27, no almoço e no jantar. O Preto Cozinha fica na Rua Fradique Coutinho, 276, Pinheiros.

*****

Tabuleiro do Acarajé

Hoje é Mainha quem assume as panelas para preparar os quitutes da festa de Cosme e Damião. E a gente colabora levando brinquedos que serão doados para as crianças da comunidade do Moinho. Bora participar dessa ação linda? A festança começa às 20h e promete muita comida boa e diversão. O Tabuleiro fica na Rua Jesuíno Pascoal, 30, Santa Cecília.

Caruru de Cosme e Damião do Benedita com caruru, vatapá, feijão fradinho, xinxim de galinha, acarajé, farofa de dendê, banana frita, pipoca e cana de açúcar - Divulgação

Benedita

O restaurante de comida brasileira vai servir pelo 7° ano seguido o Caruru de Cosme e Damião (foto). Hoje, dia 27, no almoço, e nos dias 30/09 e 01/10 (sábado e domingo), das 12h às 16h. É recomendado fazer reserva pelos telefones (11)3875-4764/98226-8133 pois a produção é artesanal e limitada. O Benedita fica na Rua Havaí, 258, Sumaré.

*****

Casa de Ieda

A chef Ieda Matos servirá hoje, dia 27, o Caruru de Cosme e Ibeji a partir das 19h. O banquete tem acarajé, abará, xinxim, vatapá, caruru, omolokun, feijão preto, farofa de dendê, arroz branco, banana, rapadura e pipoca. A Casa de Ieda fica na Rua Ferreira de Araújo, 841, Pinheiros.