Neste ano, as marcas capricharam nos panetones, investindo em sabores diferenciados, ingredientes especiais e belas embalagens. Mas chamou a atenção o investimento nos "bites", pedaços de massa cobertos com chocolate – agora até na versão bombom, caso do lançamento da Casa Bauducco. Escolha o que mais te emociona e boas festas!

Panetone da Cenoradas - Divulgação

Cenoradas

Que tal um panetone com base de bolo de cenoura e recheio de brigadeiro? Essa é a receita do Cenottone, uma versão diferente mas muito gostosa e que capricha no recheio, cremoso. Prove também o Ceno Bites, pedaços de bolo de cenoura cobertos com chocolate.

R$ 65,90 (630 g). Onde: instagram.com/cenoradas

Panetone da Casa Santa Luzia - Divulgação

Casa Santa Luzia

O Panettone Artigianale Naturale tem massa de longa fermentação perfumada e macia e sem adição de aromas artificiais. Tem um recheio caprichado: laranja cristalizada, cidra glaceada, uvas-passas, favas de baunilha, vinho do Porto e raspas de laranja e limão siciliano. Uma perfeição.

R$ 139 (600g). Onde: santaluzia.com.br

Panetone da Ofner - Divulgação

Ofner

A Ofner se uniu ao Le Cordon Bleu para lançar o Panettone Creme Brûlée. A massa de fermentação natural com praliné de castanha-de-caju é macia e perfumada e vem recheada com crème brulée. Na cobertura, chocolate branco, praliné e açúcar brulée. Um dos lançamentos mais deliciosos e surpreendentes deste ano.

R$ 165,00 (1 kg). Onde: ofner.com.br

Panetone da Casa Bauducco - Divulgação

Casa Bauducco

O grande trunfo do panetone da Casa Bauducco é a crosta de açúcar, que confere uma textura crocante e um gostinho delicioso. Leva ainda frutas secas como damasco, uva-passa e ameixa na massa, de textura mais firme mas com aquele cheirinho de Natal. A marca foi além dos bites, e lançou bombons de chocotone em caixinhas perfeitas para presentear. E são deliciosos!

R$ 109,90 (908g). Onde: casabauducco.com.br

Panetone da Gallette Chocolates - Divulgação

Gallette Chocolates

Um dos lançamentos da Gallette é o Panetone Pistache, que traz massa com gotas de chocolate, recheio cremoso de pistache e que vem coberto com chocolate intenso e pistache salpicado. Uma beleza! A marca lançou também a Caixa de Bites, com pedacinhos de panetone envoltos em chocolate ao leite.

R$ 166,90 (900 g). Onde: gallette.com.br

Panetone da Chocolat du Jour - Divulgação

Chocolat du Jour

O clássico panetone da marca: massa com textura macia que leva cacau e gotas do famoso chocolate du Jour. Imperdível para quem gosta de chocotone. Outro item irresistível, é o Choco Pane, os pedaços de panetone cobertos com o chocolate ao leite que vêm em belas latas para presente.

R$ 134 (500 g). Onde: chocolatdujour.com.br

Panetone da Brasil Cacau - Divulgação

Brasil Cacau

A empresa, que já é conhecida por incluir recheios tipicamente brasileiros em seus produtos, lançou o Panettone Romeu e Julieta, que traz a clássica combinação entre queijo e goiabada em seu recheio. O panetone tem massa branca de fermentação natural com gotas de chocolate ao leite. É todo coberto com chocolate ao leite e decorado com riscas de chocolate branco.

R$ 94,90 (770 g). Onde: chocolatesbrasilcacau.com.br

Panetone da Deli Garage - Divulgação

Deli Garage

O Panetone Floresta da Deli Garage traz uma novidade bacana em seu recheio: pâtes de fruits, as balinhas de goma artesanais da confeitaria francesa. A polpa das frutas é solidificada até se transformar em uma gelatina resistente ao processo de forno. Foram criadas goma artesanais de jabuticaba, manga, caju, laranja e pitanga, cultivadas de forma orgânica na Fazenda Bananal. Muito bacana!

R$ 110 (600 g). Onde: deligarage.com.br

Panetone da Filone - Divulgação

Filone

O Panettone Tropicale tem massa leve e macia de fermentação natural e traz um toque brasileiro com a adição da goiabada cascão combinada às castanhas de caju e do Pará no recheio. O perfume é mais delicado e lembra o cheirinho de pão quando sai do forno, uma delícia.

R$ 125 (725 g). Onde: filone.com.br

Panetone da Bráz - Divulgação

Bráz

O panetone artesanal Bráz tem fermentação natural e gotas de chocolate meio amargo que combinam com os pedacinhos de laranja glaceada. A cobertura traz a capinha de açúcar com castanhas. A massa tem textura macia e úmida e o perfume da laranja completa o conjunto, que vem em uma bonita lata decorada. Um clássico há quase duas décadas.

R$ 119 (800 g). Onde: brazveloce.com.br