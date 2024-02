A chef Carla Pernambuco celebra a chegada do Ano do Dragão recebendo o chef Thompson Lee para um jantar especial hoje, dia 28 de fevereiro. Lee, um dos maiores especialistas em culinária chinesa do país, comanda o Yoshi Culinária Asiática há quase duas décadas em São Francisco Xavier. A dupla vai preparar um menu inédito com sete etapas, harmonizado com vinhos, com pratos como a Sopa de wonton (foto), caldo translúcido enriquecido por dumplings, o Orange beef e a ⁠Pescada no molho Tauci. O menu custa R$450 por pessoa, com harmonização de vinhos. O Carlota fica na Rua Sergipe, 753, Higienópolis. Reservas via WhatsApp (11) 98225-6030.

Sopa de wonton com caldo translúcido e dumplings e os chefs Thompson Lee e Carla Pernambuco - Divulgação

A Casa Flora Importadora lançou a linha ibérica premium Selección Carvajal, uma marca própria que homenageia a tradição e excelência na produção de Jamon Ibérico. Originários da pitoresca Serra de Aracena, os porcos são alimentados exclusivamente com bolotas e ervas silvestres, o que resulta em uma carne rica e saborosa. A linha tem do prestigiado Jamon Ibérico de Bellota 100% Ibérico, com sua maturação de mais de 36 meses até o Kit Mini Jamon Serrano Reserva sem osso, que vem com um gracioso suporte para você poder praticar o corte do Jamon em casa. As compras podem ser feitas no site www.casaflora.com.br (entregas para todo o Brasil) ou na loja física, na Rua Santa Rosa, 207, Brás, São Paulo.

Kit Mini Jamon Serrano Reserva sem osso da linha ibérica premium Selección Carvajal lançado pela Casa Flora Importadora - Divulgação

O restaurante Gosto com Gosto, da chef Mônica Rangel, está comemorando 30 anos de fundação com uma programação especial, que deve se estender ao longo do ano. No dia 16 de marco, a convidada é a chef da Mantiqueira, Anouk Migotto, que vai preparar um prato especial a quatro mãos, além de um ceviche de trutas como entrada e que terá a renda dedicada às vítimas das enchentes que ocorreram em Visconde de Mauá. Os peixes foram doados pelo grupo Truta Rosa, uma piscicultura de Santa Clara. Os próximos nomes confirmados são os chefs Vitor Sobral, Ivan Achcar e Tereza Paim. O Gosto com Gosto fica na Rua Wenceslau Braz, 148, Vila de Visconde de Mauá, Resende, RJ.