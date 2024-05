Base BBQ, o novo restaurante de carnes do Novotel Morumbi em São Paulo - Divulgação

O Novotel Morumbi inaugurou seu restaurante de carnes: o Base BBQ. O espaço, localizado à beira da piscina do hotel, é arejado e rodeado por árvores, oferecendo um ambiente acolhedor e bastante aprazível, ideal para encontros com a família e amigos – além de ser pet friendly.

O cardápio traz cortes de carne selecionados e acompanhamentos caprichados. Dentre as entradas, destaque para os cogumelos Portobello recheados (R$ 53) e as fritas com queijo parmesão (R$ 39). A picanha (R$ 169) é a estrela da grelha mas o Short ribs (R$ 129) também faz bonito.

Quem não come carne, pode se deliciar com a parrilla de legumes (R$ 48) que traz brócolis, batata, cenoura, beterraba, abóbora e cebolas grelhadas na brasa. De sobremesa, prove o Duo de frutas grelhadas (R$ 28), abacaxi e banana caramelizados.

O restaurante conta ainda com uma parceria com a Casa Flora Importadora, que traz os rótulos de vinhos da argentina Bodega Norton e as cervejas alemãs da Paulaner que harmonizam perfeitamente com os pratos do cardápio. O Base BBQ fica no Novotel Morumbi, na R. Min. Nelson Hungria, 577, Vila Tramontano, São Paulo. Para momentos de lazer e contentamento!

Ambiente do Base BBQ, novo restaurante de carnes do Novotel Morumbi - Divulgação

Espetadas

A rede Fogo de Chão está oferecendo o Porterhouse, o "Rei dos Steaks", em seu rodízio completo até o final desse mês. O corte apresenta a junção perfeita entre suculência, maciez e sabor graças à união do filé mignon, da alcatra e do New York Strip, temperados e assados no próprio osso, o que realça os sabores naturais da carne. Outro destaque do rodízio é a costela premium, corte clássico preparado de forma tradicional, proporcionando um sabor autêntico. O rodízio completo do Fogo de Chão custa R$ 215 mas há a opção do Fogo Gourmet a R$ 89 que inclui a mesa de saladas e feijoada, podendo adicionar as carnes à parte. A rede possui casas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, além de várias unidades no exterior.

Porterhouse, o Rei dos Steaks, do rodízio completo da rede Fogo de Chão - Divulgação

A 481 lançou a edição limitada de Porterhouse (810 g) que vem acompanhada de 30 g de Tallow (gordura bovina) de Wagyu. O corte que combina o contrafilé, o filé mignon e a alcatra ganha mais sabor ao ser temperado e finalizado com a gordura de um dos bois mais raros do mundo. No e-commerce oficial da 481 (www.emporio481.com.br), a edição limitada sai por R$ 199, para ser preparada em casa. Quem quiser provar o prato já pronto, pode experimentá-lo na Fazenda Churrascada, no Morumbi, e no NTMU Steakhouse. A receita pode também ser encontrada nas duas unidades do Malta Beef Club, no Rio de Janeiro.