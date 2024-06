São Paulo

As férias da criançada se aproximam repletas de atividades divertidas, mas vários espetáculos infantis em cartaz estão na reta final em junho. São atrações para variadas idades (e preços também) como exposições e experiências imersivas para se divertir com seus filhos.

Há ainda musicais e experiências sensoriais para despertar a imaginação. O "Disney on Ice", que acaba neste fim de semana em São Paulo, traz ao Ginásio do Ibirapuera vários personagens da Disney amados pelas crianças, como a Minnie e o Mickey, além da Frozen e do Miguel, do incrível filme de 2017 "Viva! A Vida É Uma Festa".

Mickey e Minnie Mouse no 'Disney on Ice' - Feld Entertainment/Divulgação

Outro musical celebrado é "O Rei Leão", que segue temporada no teatro Renault, na Bela Vista, até 28 de julho, com a história cativante do leão Simba, que foge do reinado que deveria herdar porque acreditava que matou seu pai, o rei Mufasa.

Confira dez atrações imperdíveis:

> CORRE PRA VER

"Blow-Up: Um Sopro de Diversão" Exposição ganha edição especial por meio de uma jornada multissensorial de interação com os módulos temáticos coloridos. O passeio também envolve adultos, que voltam a ser criança.

'Blow-Up: Um Sopro de Diversão' Quando Até 15/6 - Sex., das 12h às 20h; e sáb, das 12h às 21h

Até 15/6 - Sex., das 12h às 20h; e sáb, das 12h às 21h Onde Shopping Anália Franco (Av. Regente Feijó, 1.739 - Tatuapé)

Shopping Anália Franco (Av. Regente Feijó, 1.739 - Tatuapé) Preço R$ 80 (aceita meia-entrada)

R$ 80 (aceita meia-entrada) Classificação Livre

Livre Link: https://blowupbrasil.com.br/

"Disney on Ice - Embarque na Magia" O espetáculo traz personagens inesquecíveis da Disney patinando sobre o gelo. O público poderá acompanhar uma jornada de Moana em alto mar, Miguel, de "Viva! A Vida É Uma Festa", fazendo nova viagem à terra dos mortos, aventuras com a Bela e a Fera, Anna e Elsa, de "Frozen", Rapunzel e Flynn, de "Enrolados" e outros personagens dando show na patinação.

'Disney on Ice - Embarque na Magia' Quando Até 16 de junho - sexta a domingo, múltiplas sessões

Até 16 de junho - sexta a domingo, múltiplas sessões Onde Ginásio do Ibirapuera (rua Manuel da Nóbrega, 1.361, Paraíso)

Ginásio do Ibirapuera (rua Manuel da Nóbrega, 1.361, Paraíso) Preço A partir de R$ 60

A partir de R$ 60 Classificação Livre

Livre Link: https://disneyonice.uhuu.com/

"Tutankamon, Uma Experiência Imersiva" A exposição passeia pela vida do faraó mais famoso de todos os tempos, Tutankamon, com réplicas de objetos que estão expostos nos principais museus do mundo. A parte interativa te leva a experiências 3D e te convida a embarcar no Metaverso para viver experiências no Vale dos Reis, em 1922.

'Tutankamon, uma Experiência Imersiva' Quando Até 16 de junho - Sex. a sáb., das 10h às 21h; dom., das 12h às 21h

Até 16 de junho - Sex. a sáb., das 10h às 21h; dom., das 12h às 21h Onde Shopping Cidade São Paulo (Av. Paulista, 1.230 - Bela Vista)

Shopping Cidade São Paulo (Av. Paulista, 1.230 - Bela Vista) Preço A partir de R$ 45

A partir de R$ 45 Classificação Livre

Livre Link: https://www.ticketmaster.com.br/event/tutankamon-uma-experiencia-imersiva?utm_source=blogspcriancas

"Hot Wheels City Experience" Variedade de atividades em ambiente coberto, desde a exposição de carros históricos da marca até oficinas de pintura. Laboratório criativo permite que os participantes testem sua imaginação construindo pistas personalizadas. Área de kart é aberta para crianças e adultos (custo extra).

'Hot Wheels City Experience' Quando Até 16 de junho - Sexta a domingo, múltiplas sessões

Até 16 de junho - Sexta a domingo, múltiplas sessões Onde Oca Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº – portão 2, Moema)

Oca Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº – portão 2, Moema) Preço A partir de R$ 45 (ingresso em promoção) a R$ 125 (aceita meia)

A partir de R$ 45 (ingresso em promoção) a R$ 125 (aceita meia) Classificação Livre

Livre Link: https://feverup.com/m/151638

"Missão Marte" Exposição interativa destinada a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. É dividida em dois ambientes criados para que os jovens possam aprender sobre os avanços da exploração espacial e desenvolver habilidades relacionadas a robótica e resolução de problemas de um jeito divertido.

'Missão Marte' Quando Até 30 de junho - Todos os dias, em horários variados

Até 30 de junho - Todos os dias, em horários variados Onde Shopping West Plaza (av. Francisco Matarazzo, piso 2, bloco A - Água Branca)

Shopping West Plaza (av. Francisco Matarazzo, piso 2, bloco A - Água Branca) Preço Entrada Gratuita (com agendamento)

Entrada Gratuita (com agendamento) Classificação De 7 a 17 anos

De 7 a 17 anos Link: https://www.westplaza.com.br/missao-marte/

"Pegadas do Pequeno Príncipe" Em 12 ambientes, o público vai viajar pelo universo de Antoine de Saint-Exupéry. Em uma reprodução do escritório do autor, o visitante vai sentir o clima do início do século passado por meio do mobiliário, trilha sonora, figurinos, objetos pessoais e rascunhos do escritor, até as páginas do livro.

'Pegadas do Pequeno Príncipe' Quando Até 30 de junho - Ter. a dom., em vários horários

Até 30 de junho - Ter. a dom., em vários horários Onde Shopping Vila Olímpia (r. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia)

Shopping Vila Olímpia (r. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia) Telefone (11) 4003-4173

(11) 4003-4173 Preço A partir de R$ 19,80 (meia-entrada) - Crianças até 3 anos não pagam.

A partir de R$ 19,80 (meia-entrada) - Crianças até 3 anos não pagam. Classificação Livre

Livre Link: https://www.shoppingvilaolimpia.com.br/eventos/98z0ozizvb-pegadas-do-pequeno-principe/

Dinosaurs World – Live Tour Com personagens animatrônicos em tamanho real, o show, que dura 75 minutos, viaja pelos três períodos da Era Mesozoica até os dias atuais. O espetáculo pretende mostrar como os dinossauros viviam, se alimentavam e se defendiam, em cenas de batalhas entre grandes criaturas, como o tiranossauro rex.

Dinosaurs World – Live Tour Quando Até 30 de junho - Sex., às 18h15 e 20h15; finais de semana, às 14h30, 16h30 e 18h30

Até 30 de junho - Sex., às 18h15 e 20h15; finais de semana, às 14h30, 16h30 e 18h30 Onde 2º andar do Tietê Plaza Shopping (av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1.465, Pirituba

2º andar do Tietê Plaza Shopping (av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1.465, Pirituba Preço R$ 60 (consultar disponibilidade)

R$ 60 (consultar disponibilidade) Classificação Livre

Livre Link: https://feverup.com/m/165486

Desafio Salvador Dalí Visitante é convidado a adentrar nas profundezas da imaginação de Salvador Dalí por meio de exposição de 1.200 metros quadrados, apresentando suas obras icônicas, jamais vistas reunidas em um único local, através de formatos inovadores. Ideal é levar smartphone e fones de ouvido para aprofundar a experiência.

Desafio Salvador Dalí Quando Até 30 de junho - Ter. à dom., das 10h às 21h (último horário de entrada às 20h)

Até 30 de junho - Ter. à dom., das 10h às 21h (último horário de entrada às 20h) Onde Museu de Arte Brasileira Faap (rua Alagoas, 903 – Higienópolis)

Museu de Arte Brasileira Faap (rua Alagoas, 903 – Higienópolis) Preço R$ 60 (aceita meia-entrada)

R$ 60 (aceita meia-entrada) Classificação Livre

Livre Link: https://salvadordalisp.com.br/sao-paulo/#additional-info-section

>AINDA DÁ TEMPO

"O Rei Leão" Na história, o jovem leão Simba foge do reino onde foi criado após se sentir culpado pela morte do pai, o rei Mufasa. O filhote vive em exílio e sob os cuidados de dois amigos, Timão e Pumba, que o encorajam a retornar à sua terra. Ao descobrir que a morte do pai foi um plano de seu tio, Scar, para ascender ao trono, Simba luta por seu lugar de direito.

Corpo humano em exposição A exposição proporciona uma compreensão profunda e muito realista do corpo humano, permitindo aos visitantes entender a importância e os impactos de uma rotina saudável e cuidados com o corpo humano.