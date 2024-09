São Paulo

Cresci num teatro convivendo com diversos atores renomados e suas histórias variadas em cena no palco, de dramas, comédias a musicais. Lembro vagamente de peças infantis, mas também são memórias vívidas.

Considerando esse meu histórico, decidi levar a Olívia, minha filha de 1 ano e 4 meses, para assistir a um espetáculo pela primeira vez, um evento empolgante. O escolhido foi "A Incrível Viagem do Quintal", em cartaz no Teatro do Sesi, na avenida Paulista, em São Paulo. Fomos à noite de estreia.

Os atores da peça 'A Incrível Viagem do Quintal' travestidos dos personagens que fazem uma longa viagem pelo Brasil em busca de suas identidades - Caio Gallucci/Divulgação

Logo que chegamos ao Centro Cultural Fiesp, Olívia dormiu no meu colo. E assim ela permaneceu na plateia, enquanto aguardávamos o início da peça. Lamentei, mas entendi que isso faz parte da maternidade, nem tudo sai como planejamos.

Até que, de repente, aos primeiros sinais do início da trama, Olívia despertou como num passe de mágica. Ainda sonolenta, ela se assustou com o ambiente lotado de pessoas, com aqueles personagens coloridos e tagarelas no palco. Mas a música ao vivo também chamou sua atenção.

No musical infantil dirigido por Bete Rodrigues, com texto de Fernanda Maia, Ludovico perde seu RG e, com dois amigos e sua irmã, inicia uma jornada em busca de sua identidade pelas cinco regiões do Brasil. Com uma malinha que transporta a esses locais, a trupe mostra a cultura de cada pedaço do país, de lendas, sotaques, vestimentas a estilos musicais.



Quando a plateia aplaudiu pela primeira vez, Olívia se assustou. Mas logo ficou tentada a bater palmas também, ainda que timidamente.

Olívia aguentou firme por uma hora e ficou até hipnotizada "durante a viagem" pelas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte. Ao chegar no Nordeste, ela já começou a ficar inquieta.

Notei que uma família sentada na primeira fileira foi embora e fui até lá com a Olívia, mas a garotinha que saiu no colo do pai tinha vomitado. Mas ficamos ali mesmo assim. Só que Olívia escapou e começou a subir no palco. Tomei uma bronca do segurança, apesar de os atores terem acenado com simpatia.

A peça terminou no Sudeste, com um grande Carnaval. Mas não prestei muita atenção porque estava correndo atrás da bebê, que disparou como um foguete, cheia de energia, pela plateia. E assim terminamos nossa noite cultural.