Imagine que a Terra tivesse um planeta vizinho compartilhando a mesma órbita, levando o mesmo tempo para completar voltas ao redor do Sol. Talvez formas vivas surgissem nele ao mesmo tempo que por aqui, preservando uma biosfera por bilhões de anos. Essa ideia, que mais parece uma premissa de ficção científica, por óbvio não corresponde à realidade no Sistema Solar. Mas nosso entendimento do processo que leva à formação de planetas sugere que possivelmente isso pode ter acontecido em outras partes do Universo, e agora um grupo internacional de astrônomos encontrou a mais forte evidência de que, em algum canto do cosmos, devem mesmo existir esses chamados planetas co-orbitais.

O resultado, publicado em artigo no periódico Astronomy & Astrophysics, explora o astro catalogado como PDS 70, localizado a 370 anos-luz daqui e importante por se tratar do único sistema planetário jovem (5,4 milhões de anos), ainda em processo de formação, que sabidamente abriga dois protoplanetas, em meio ao disco de gás e poeira que circunda a estrela. Para nós, do Brasil, sua importância tem um gostinho especial, por sua estrela ter sido caracterizada por varredura realizada no Observatório Pico dos Dias, em Brazópolis, Minas Gerais (PDS é sigla para Pico dos Dias Survey).

O trabalho tem como primeira autora Olga Balsalobre-Ruza, do Centro para Astrobiologia, em Madri, Espanha, e consistiu na reanálise de observações obtidas pelo conjunto de radiotelescópios Alma, localizado nos Andes chilenos, em 2019. A ambição era encontrar evidências dos chamados troianos na órbita dos dois planetas gigantes em formação por lá. Troianos são asteroides que se acumulam em dois pontos ao longo da órbita de um planeta (separados por 60 graus dele) onde a gravidade do sistema favorece sua presença. Os primeiros foram descobertos na órbita de Júpiter e têm esse nome porque de início ganharam nomes de heróis da mítica guerra de Tróia.

Imagem do Alma revela exoplaneta PDS 70 b e um companheiro troiano (co-orbital) em torno de sua estrela-mãe - ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) /Balsalobre

Ao analisar os dados, o grupo encontrou o que parece ser um acúmulo de poeira em um dos pontos a cerca de 60 graus do protoplaneta PDS 70 b, o mais interno dos dois conhecidos. Esse material, que pelas estimativas teria até duas vezes a massa da Lua, pode ser o precursor de um planeta co-orbital ou talvez até mesmo os restos da formação de um. A equipe espera realizar novas observações com o Alma a partir de 2026 (dando tempo suficiente para o planeta e a nuvem de poeira se deslocarem em sua órbita) a fim de confirmar a descoberta e refinar sua caracterização. Não é um devaneio imaginar que podemos estar prestes a descobrir um planeta que compartilha sua órbita com outro. E essa é apenas a mais recente das expectativas criadas pelo estudo do sistema PDS 70.

Antes disso, usando as mesmas observações do Alma, outro grupo de astrônomos encontrou evidências de que o protoplaneta PDS 70 c tem um disco circumplanetário, formador de luas. E mais recentemente, no fim do mês passado, uma equipe usando o Telescópio Espacial James Webb detectou a presença de vapor d’água na região mais interna do sistema, onde planetas rochosos –como a Terra– podem estar se formando. Em muitos sentidos, estudá-lo é quase como ver como se deu o parto do nosso próprio Sistema Solar.

Esta coluna é publicada às segundas-feiras na versão impressa, na Folha Corrida.

Siga o Mensageiro Sideral no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube