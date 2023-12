A essa altura, com mais de 5.000 exoplanetas descobertos, sabemos que sistemas planetários existem nas mais variadas configurações. Já encontramos um número razoável de mundos como o nosso gigante Júpiter, em órbitas parecidas com a dele. E nossos catálogos contêm um número ainda maior de planetas similares em porte à Terra, em órbita comparável à de nosso planeta. Mas, se quisermos encontrar sistemas planetários realmente parecidos com o nosso, teremos de achar estrelas em torno dos quais essas duas "espécies" se manifestam juntas. Essa foi a meta da equipe liderada por Lauren Weiss, da Universidade de Notre Dame, em Indiana (EUA), que finalmente começa a trazer frutos.

A Busca por Planetas Gigantes do Kepler (Kepler Giant Planet Search) levou dez anos para ser realizada. Isso porque, para detectar um exoplaneta com uma órbita similar à de Júpiter (que leva 12 anos para circundar o Sol), é preciso observá-lo por tempo suficiente para que ele complete ao menos uma volta. A missão original do telescópio espacial Kepler durou quatro anos (de 2009 a 2013) e foi desenhada para sondar a região equivalente à órbita da Terra em torno de outras estrelas, e não muito mais que isso.

Além disso, seu método de detecção de exoplanetas, por meio de trânsitos (quando o astro passa à frente de sua estrela-mãe e reduz temporariamente seu brilho), é mais sensível a mundos com órbitas mais curtas. Resultado: o catálogo original do Kepler praticamente não contém planetas gigantes em órbitas longas.

Concepção artística de planeta similar a Júpiter em torno de estrela similar ao Sol - ESO/M. Kornmesser/Nick Risinger

O plano de Weiss consistiu em realizar observações em solo, com o Observatório Keck, para expandir a busca em 63 estrelas similares ao Sol, em torno das quais o Kepler já havia descoberto 157 planetas de pequeno porte. Usando o método da medição da velocidade radial (o bamboleio gravitacional causado por planetas na estrela ao girarem ao redor dela), o grupo descobriu 13 planetas similares a Júpiter em órbitas longas na amostra, além de outros oito mundos do porte de Netuno e três estrelas companheiras.

O catálogo empolga porque começa a apontar para sistemas análogos ao solar, e há uma desconfiança entre os astrônomos de que a presença de um mundo gigante como Júpiter pode ter efeito importante na habitabilidade de planetas como a Terra, por exemplo, atirando com sua gravidade asteroides e cometas ricos em água e compostos orgânicos para o interior do sistema, e com isso fomentando a existência de vida.

O trabalho de Weiss e seus colegas foi aceito para publicação no Astrophysical Journal Supplement Series, após uma longa e complicada jornada. Não bastassem os dez anos de coleta de dados, houve uma controvérsia com a lista de autores, que originalmente incluía Geoffrey Marcy –astrônomo que caiu em desgraça em 2015, após denúncias de assédio e importunação sexual. No artigo revisado, ele não constará como um dos autores, e sua contribuição, relativa apenas ao início do projeto, será mencionada na seção de reconhecimento.

