A cantora e compositora carioca Angela Maria Diniz Gonsalves, 73, mais conhecida como Angela Ro Ro, promete aquecer a noite do próximo sábado (24), Dia de São João, com um show especial a ser apresentado no palco do Bar Brahma, em São Paulo.

A cantora que cancelou um show que faria no Teatro Rival, no centro do Rio de Janeiro, no dia 12 de maio, por motivos de saúde, está totalmente recuperada.

A cantora e compositora Angela Ro Ro

Presença confirmada na nona edição do Coala Festival ao lado da cantora e compositora Letrux, evento que acontece no Memorial da América Latina, em São Paulo, nos dias 15, 16 e 17 de setembro, Angela Ro Ro apresentará no show deste sábado um espetáculo repleto de muito blues e samba.

Cantando e tocando piano, a artista conta, entre uma música e outra, histórias curiosas, reveladoras e engraçadas para o público que deverá se deliciar com seus sucessos, além de um repertório com muitas novidades. "Fogueira", "Amor, Meu Grande Amor" e "Só nos Resta Viver" estão garantidas.

SHOW ANGELA RO RO

QUANDO Sábado (24), às 23h

ONDE Bar Brahma, av. São João, 677, São Paulo, tel. (11) 94745-8186

QUANTO R$ 140