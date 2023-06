Vencedora do Troféu Tradições UBC, criado pela União Brasileira de Compositores, a compositora e cirandeira Maria Madalena Correia do Nascimento, 79, a Lia de Itamaracá, receberá a honraria nesta terça-feira (6), às 21h30, na Casa de Francisca, em São Paulo, onde fará um show.

O Troféu Tradições UBC homenageou, em 2021, Anastácia, conhecida como rainha do forró. Em 2022, a artista homenageada foi Dona Onete, fenômeno paraense do carimbó. Agora, em sua terceira edição, a cerimônia que homenageará a rainha da ciranda, Lia de Itamaracá, será transmitida ao vivo e gratuitamente pelo canal no YouTube da UBC https://www.youtube.com/@UBCMusica.

A cirandeira Lia de Itamaracá - Divulgação

No espetáculo, que terá as participações especiais de Teresa Cristina, Daúde e Rincon Sapiência, Lia mostrará como valorizar movimentos regionais que contribuem para a formação da rica cultura brasileira.

Não à toa a artista, que é titulada como patrimônio vivo de Pernambuco e doutora honoris causa pela Universidade Federal do mesmo estado, será motivo de enredo no Carnaval 2024 da Império da Tijuca, no Rio de Janeiro, e da Nenê de Vila Matilde, em São Paulo.

Rincon Sapiência e Lia de Itamaracá - Divulgação

No show desta terça-feira estão garantidos alguns de seus sucessos como "Desde Menina", "Meu São Jorge", "Eu Sou Lia/ Minha Ciranda/Preta Cirandeira", "Dorme Pretinho", "Nagô Nagô", além de boas surpresas que a cirandeira deve mostrar com seus convidados. Entre elas, deve rolar "Moça Namoradeira", com Rincon Sapiência.

Bom show!

TROFÉU TRADIÇÕES UBC HOMENAGEM A LIA DE ITAMARACÁ

ARTISTAS Lia de Itamaracá, Teresa Cristina, Daúde e Rincon Sapiência

QUANDO Terça-feira (6), às 21h30

ONDE Transmissão ao vivo será gratuita, através do canal Youtube da UBC, diretamente da Casa de Francisca, r. Quintino Bocaiúva, 22, Sé, São Paulo, tel. (11) 3052-0547

QUANTO Pixel Ticket