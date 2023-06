"Revolução no rap, revolução no rock, revolução no samba! Não é pretensão, é ambição artística. Senhoras e senhores, bem-vindos ao novo samba tradicional, bem-vindos a IBORU". É assim que o raper Marcelo Maldonado Gomes Peixoto, conhecido como Marcelo D2, vocalista da banda Planet Hemp e dono de uma brilhante carreira solo, define seu novo álbum.

Lançado nas plataformas digitais, nesta quarta-feira (14), "IBORU, que sejam ouvidas nossas súplicas", o 9º álbum solo do artista, chega ao público com 16 faixas arrebatadoras, sendo 12 delas de autoria do próprio D2, criador do "novo samba tradicional", que conta com uma sonoridade mesclada por cavaquinho, coro, percussão e metais, dialogando harmoniosamente com os graves eletrônicos do rap.

O raper Marcelo D2 - Divulgação/Rodrigo Ladeira

Traduzido livremente do iorubá ,"IBORU", significa "que sejam ouvidas as nossas súplicas". O título não é por acaso. Há dois anos, Marcelo D2 se iniciou no ifá, religião de matriz africana. "Iboru, Iboya, Ibosheshe" é a saudação com a qual os irmãos de if se cumprimentam, em honra às três mulheres que ajudaram Orunmilá, o orixá detentor do conhecimento e sabedoria.

No novo trabalho há participações de artistas como Zeca Pagodinho, Xande de Pilares, Alcione, Mumuzinho, B. Negão, Mateus Aleluia e a banda Metá Metá, além de incorporar samples de Romildo e Monarco, em homenagens póstumas aos compositores da Mocidade Independente de Padre Miguel e Portela.

Capa do álbum 'Iboru, que sejam ouvidas nossas súlicas', de Marcelo D2 - Divulgação

O disco traz também composições de nomes de diferentes gerações do samba, incluindo Moacyr Luz, Diogo Nogueira, Marcelinho Moreira, João Martins, Inácio Rios, Arlindinho e Márcio Alexandre, além de Zeca Pagodinho e Xande de Pilares. O trabalho conjunto com o historiador e escritor Luiz Antonio Simas, em duas músicas, evidencia a busca de D2 por aprofundar suas raízes na cultura popular brasileira.

O show de estreia do novo álbum acontece na Audio, em São Paulo, na próxima sexta-feira (16). Entretanto a festa não pára por aqui. O lançamento contempla também um filme que dialoga com o álbum em obra multiplataforma. O curta-metragem homônimo, com estreia marcada para o dia 28 de junho, foi roteirizado por Marcelo D2 e codirigido com Luiza Machado, que também assina a direção de projeto. O filme é uma realização da Pupila Dilatada, produtora do casal.

Assim como o disco, o filme integra o multiverso do artista, unindo samba, rap, cinema, artes plásticas, dança, história e fé. Ficcional, o curta conta a história de um encontro entre os ainda jovens Pixinguinha, João da Baiana e Clementina de Jesus, em 1923.

SHOW LANÇAMENTO ‘IBORU, QUE SEJAM OUVIDAS NOSSAS SÚPLICAS’

ARTISTA Marcelo D2

QUANDO Sexta-feira (16), 22h

ONDE Audio, av. Francisco Matarazzo, 694, São Paulo, tel. (11) 3862-8279

QUANTO A partir de R$ 80