A casa de shows Tokio Marine Hall, em São Paulo, e a Tokio Marine Seguradora criaram o projeto Novos Talentos, que tem como principal objetivo fomentar e dar visibilidade a novos artistas da música brasileira.

O projeto consiste em uma série de ações no intuito de impulsionar a divulgação e propagação do trabalho desses novos artistas, que após selecionados terão a oportunidade de se apresentar para um grande público no hall de entrada da casa de shows, no mesmo dia de alguns dos maiores nomes da música do país, além de ter seu nome e trabalho propagado juntamente com a divulgação do evento principal do Tokio Marine Hall.

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução do cartaz evento - Fotomontagem: Carlos Bozzo Junior/Folhapress

Para participar do projeto Novos Talentos, os artistas interessados devem enviar seus materiais com fotos e registros em vídeos para o departamento de seleção. A escolha será feita por uma curadoria composta pela chefe de projetos culturais Françoise Fillon e pelo vice-presidente do Grupo Tom Brasil, Christian Tedesco, junto das convidadas Sarah Oliveira, apresentadora de TV, e a apresentadora e radialista Roberta Martinelli.

As inscrições devem ser feitas através do e-mail novostalentos@tokiomarinehall.com.br.

Boa sorte!