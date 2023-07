O 12º Festival Internacional Sesc de Música, que acontece em Pelotas, no Rio Grande do Sul, entre os dias 15 e 26 de janeiro de 2024, recebe inscrições para cursos com bolsas parciais e integrais até o dia 7 de agosto. Inscrições podem ser feitas em https://www.sesc-rs.com.br/festival/alunos/.

Evento que reúne professores especialistas de várias partes do mundo é um dos maiores festivais de música de concerto da América Latina. São 46 professores renomados, vindos de diferentes partes do planeta como Alemanha, Bielorrússia, Brasil, Bulgária, Chile, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Polônia, Portugal e Rússia.

São oferecidos cursos de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, harpa, flauta, oboé, clarinete, fagote, trompa, trompete, trombone tenor, trombone baixo, tuba, saxofone, eufônio, percussão, canto lírico e composição, além do choro, que contempla violão, sopros, acordeon, bandolim, percussão e cavaquinho.

Os cursos são direcionados para alunos maiores de 14 anos de idade, que já possuam nível avançado e busquem o aperfeiçoamento musical. A seleção para as bolsas integrais ou parciais será feita pelos próprios professores, seguindo critérios do regulamento que também está disponível no portal.

A divulgação dos selecionados e matrícula ocorrem de 29 de agosto até o dia 12 setembro, durante a primeira chamada; e de 22 de setembro a 8 de outubro, na segunda chamada. Mais informações sobre inscrições, matrícula, transporte, alimentação, hospedagem, audição, partituras, credenciamento e certificados estão disponíveis no site do festival.

Boa sorte!