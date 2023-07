Estão abertas as inscrições para o 2º Concurso de Canto Lírico Joaquina Lapinha. Poderão se inscrever cantores líricos pretos, pardos e indígenas, residentes no Brasil e que tenham idade entre 18 e 45 anos, nas categorias voz feminina e voz masculina.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas online em https://www.conservatoriodetatui.org.br/. Interessados têm até o dia 25 de agosto para se inscreverem.

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução do cartaz do concurso - Fotomontagem Carlos Bozzo Junior/Folhapress

O primeiro lugar de cada categoria receberá R$ 20 mil e o segundo lugar de cada categoria receberá R$ 15 mil, além do prêmio de R$ 10 mil para a categoria Jovem Solista, concedido a cantor ou cantora de até 25 anos.

O concurso prevê, ainda, que os primeiros colocados de cada categoria integrarão o elenco de solistas da Temporada Lírica 2024 do Theatro Municipal de São Paulo. Já os segundos colocados e o ganhador da categoria Jovem Solista se apresentarão na Temporada 2024 do Teatro Procópio Ferreira, espaço cultural pertencente ao Conservatório de Tatuí. Os ganhadores de todas as categorias participarão do recital de premiação, acompanhados por uma orquestra, no dia 14 de dezembro, no Theatro Municipal de São Paulo.

O 2º Concurso de Canto Lírico Joaquina Lapinha acontecerá em quatro fases: análise documental (online), eliminatória (online), semifinal e final (presenciais, em Tatuí/SP). O júri será formado por cantores, diretores artísticos e professores renomados no meio musical. As orientações detalhadas estão indicadas no edital.

O nome do concurso homenageia a primeira atriz e cantora lírica brasileira negra a ganhar destaque internacional, Joaquina Maria da Conceição Lapa, a Joaquina Lapinha, considerada uma referência feminina na cena lírica e uma das primeiras mulheres a receber autorização para participar de espetáculos públicos em Portugal (Lisboa).

Joaquina Lapinha foi reconhecida no cenário artístico luso-brasileiro como cantora entre o final do século 18 e início do 19. A artista começou a atuar no Rio de Janeiro, embora tenha nascido em Minas Gerais, conforme registro de 1859 do jornal "O Espelho". Apresentou-se apresentou em várias cidades portuguesas no período de 1791 a 1805 e, apesar da carreira internacional, alguns autores apontam que, por ser negra, a atriz precisou recorrer a cosméticos para clarear a pele nas apresentações na Europa.

A cantora foi tema do livro "Negras Líricas: duas intérpretes brasileiras na música de concerto" (Sete Lagoas, 2008), do pesquisador e músico Sérgio Bittencourt Sampaio, e foi citada em "O Rio de Janeiro no Tempo dos Vice-reis" (1956), do cronista Luís Edmundo, como aquela que ficava "pisando como ninguém em tablas [palco]", além de ser enredo da escola de samba Inocentes de Belford Roxo, no carnaval de 2014.

