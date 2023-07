Acontece nesta quarta-feira (5) e na quarta-feira (19), às 21h, no Café Terraço do Sesc Avenida Paulista, em São Paulo, as apresentações do casal indígena formado pelo rapper Owerá MC e DJ Pará.

Os ingressos, gratuitos, devem ser retirados uma hora antes das apresentações, na central de relacionamento (2° andar) e fazem parte do projeto "Nas Alturas", que leva apresentações musicais para o último andar desta unidade do Sesc, de onde é possível deslumbrar-se com a vista panorâmica de São Paulo, enquanto novos artistas e ritmos são apresentados.

O Rapper Owerá MC e DJ Pará - Divulgação

O rapper Owerá MC e a DJ Pará são casados há oito anos e moram na aldeia Krukutu, na zona sul de São Paulo, localizada às margens da represa Billings, entre os municípios de São Bernardo do Campo (Riacho Grande) e São Paulo (Parelheiros). Lá o casal de artistas divide o espaço com cerca de 50 famílias (em tornos de 300 pessoas) onde criam um filho de cinco anos.

Todos os dias, os moradores desta aldeia se reúnem durante o pôr do sol, celebrando com cantos e danças em volta da fogueira, além de também rezarem. Owerá traz em seu rap canções sagradas de seu povo ouvidas nessas noites por toda a aldeia, desde as crianças até os mais velhos, durante os rituais realizados na casa de reza. Esses cânticos refletem parte do modo de vida Nhandereko que pode ser traduzido por um "jeito Guarani de ser" semelhante ao "bem viver" de outros povos. As canções tratam do conhecimento ancestral e versam sobre a natureza, os rios e as florestas, para a resistência e fortalecimento desse povo.

Owerá, indígena do povo Guarani Mbya, nascido na aldeia Krukutu é escritor, além de cantor de rap e das músicas tradicionais do seu povo. Em 2015, começou a cantar o rap sendo divulgado nas redes sociais, com o nome de Kunumi MC. No início de 2021, adotou o nome artístico Owerá. Já tem dois álbuns de rap lançados, "Meu Sangue É Vermelho" (2017) e "Todo Dia é Dia Do Índio" (2018), além de ter feito parcerias com outros artistas musicais, como Criolo e DJ Alok.

Sua mulher, Pará Retê, a DJ Pará, também é indígena do povo Guarani Mbya, porém nascida na aldeia de Paraty Mirim, no estado do Rio de Janeiro. Viveu a sua infância na aldeia Rio Silveira, no município de Bertioga, litoral de São Sebastião (SP). Pará também canta músicas tradicionais Guarani, é artesã e faz várias participações especiais de rap ao lado de Owerá. Atualmente o casal se dedica à pesquisa e difusão dos cânticos sagrados de seu povo.

Bom show!

SHOW RAPPER OWERÁ E DJ PARÁ

QUANDO Quarta-feira (5) e quarta-feira (19), às 21h

ONDE Café Terraço do Sesc Avenida Paulista, 17° andar, av. Paulista, 119, Bela Vista, São Paulo, tel. (11) 3170-0800

QUANTO Gratuito, distribuição de ingressos, no dia da apresentação, uma hora antes, na Central de Relacionamento (2° andar)