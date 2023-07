O Conservatório de Tatuí, no interior de São Paulo, abriu inscrições para a 2ª edição do concurso que dá a oportunidade de estreia de composições de artista emergentes: Concurso Jazz Combo Apresenta Novos Compositores. Podem se inscrever estudantes, de todas as idades e nacionalidades, com vínculo comprovado na instituição de ensino.

Gratuitas as inscrições poderão ser feitas até o dia 20 de agosto pelo link da instituição em processoseletivo@conservatoriodetatui.org.br.

Estudantes de todo o Brasil, que desejam participar do concurso, têm a oportunidade única de ter suas criações musicais executadas por um grupo de músicos talentosos e reconhecidos. Serão selecionadas até dez obras que farão parte do show "Jazz Combo Apresenta Novos Compositores", no qual as obras contempladas serão reunidas e interpretadas pelo grupo.

Além da participação do show, três obras receberão uma premiação especial, que inclui a gravação, mixagem e masterização nos estúdios da FATEC, com interpretação exclusiva pelo grupo Jazz Combo. A seleção será feita por banca examinadora integrada pelos professores da Jazz Combo do Conservatório de Tatuí e docentes convidados da instituição.

A relação de composições selecionadas para integrar o concerto com a Jazz Combo do Conservatório de Tatuí será divulgada a partir do dia 28 de agosto de 2023, no site da instituição.

Criado em 1992 o grupo Jazz Combo do Conservatório de Tatuí vem de uma formação não convencional, unindo cerca de dez músicos entre professores e alunos de nível avançado do curso de MPB e jazz do conservatório. Sob a coordenação do contrabaixista e compositor Felipe Brisola, os artistas têm a missão de divulgar a música instrumental com foco no resgate da história da música brasileira em formações diferenciadas, além de composições e arranjos inéditos.

O grupo Jazz Combo já realizou dezenas de apresentações em teatros de São Paulo, com convidados reconhecidos, como Mônica Salmaso, Joyce Moreno, Nailor Proveta, além dos trompetistas americanos Ed Sarath e Daniel Barry.

