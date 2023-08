Acontece neste domingo (27), às 19h30, no Bourbon Street, em São Paulo, a apresentação do show "Gismonti 70" pelo Bianca Gismonti Trio. O grupo é formado pela pianista e compositora carioca Bianca Gismonti -filha do músico Egberto Gismonti-, além de seu marido, o baterista e coprodutor musical gaúcho Julio Falavigna, e do percussionista norte-americano Frank Cólon.

O show "Gismonti 70" foi idealizado por Bianca e seu pai na ocasião da comemoração dos 70 anos de Egberto Gismonti, em 2017. No repertório temas clássicos e consagrados de Egberto desde seu primeiro álbum, "Egberto Gismonti" (1969), passando por "Sonho 70" (1970), "Água e Vinho" (1972), "Academia de Danças" (1974) e "Corações Futuristas" (1976), entre outros. Músicas como "Palhaço", "Louro" e "Sonho 70" estão garantidas no espetáculo.

Bianca Gismonti Trio - Divulgação

A pianista e compositora Bianca Gismonti iniciou sua carreira aos 15 anos, acompanhando Egberto Gismonti em palcos pelo mundo. Em 2005, estreou seu trabalho com o Duo Gisbranco, ao lado da também pianista, compositora e cantora Claudia Castelo Branco. Saiba mais sobre Claudia Castelo Branco, com quem Bianca Gismonti gravou três discos e um DVD em https://www1.folha.uol.com.br/blogs/musica-em-letras/2023/06/por-que-assistir-ao-show-da-pianista-e-cantora-claudia-castelo-branco-reverenciando-sivuca.shtml.

O primeiro álbum autoral de Bianca Gismonti, "Sonhos de Nascimento" (Biscoito Fino), com participação de Naná Vasconcelos, foi lançado, em 2013, seguido por "Primeiro Céu" (Fina Flor), em 2015. "Desvelando Mares", de 2018, foi lançado pelo selo Hunnia Records (Hungria), e em breve a artista pretende lançar "Gismonti 70".

Bom show!

SHOW ‘GISMONTI 70’

ARTISTA Bianca Gismonti Trio

QUANDO Domingo (27), às 19h30

ONDE Bourbon Street, Rua Dos Chanés, 127, Moema, São Paulo, tel. (11) 5095-6100

QUANTO De R$ 45 a R$ 90