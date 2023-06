Acontece nesta terça-feira (20), às 19h, no Sesc Tijuca, no Rio de Janeiro, o show "Viva Sivuca - Homenagem ao Poeta do Som" apresentado pela pianista e cantora Claudia Castelo Branco.

São várias as razões para se assistir ao espetáculo. A começar pelo fato de que, no último dia 16, a artista lançou, nas principais plataformas de streaming, o single "Feira de Mangaio", um dos grandes sucessos do sanfoneiro paraibano Sivuca (1930-2006). Em meio a tanto lançamento sem nenhum valor, o single que conta com a percussão magistral de Marcos Suzano se diferencia dos demais.

Outra boa razão para ir ao espetáculo está na formação enxuta que ocupará o palco do Sesc Tijuca. No show desta terça-feira, Claudia Castelo Branco será acompanhada por Elísio Freitas (baixo e guitarra) e Bernardo Aguiar (percussão). O trio de piano, baixo e percussão revê a obra de Sivuca sem utilizar a sanfona, mostrando que a música do mestre sanfoneiro alcança diversos tipos de sonoridades e linguagens.

A pianista, cantora e arranjadora Claudia Castelo Branco - Divulgação

Segundo a pianista e também diretora artística e musical do espetáculo: "Quando a sanfona sai, podemos encarar como um problema ou simplesmente como uma oportunidade de criar novos diálogos. Preferi pensar a partir do que eu sou enquanto pianista, cantora, compositora, e de como eu processo as músicas de Sivuca. Experimentar ver de que forma minha voz e piano absorvem e reproduzem aquele universo. Assim, eu mesma me surpreendo. Gosto desse caminho".

Quer outra razão para ir ao show? Claudia Castelo Branco amealha 20 anos de carreira. Ao lado da também pianista Bianca Gismonti (filha do pianista, violonista e compositor Egberto Gismonti), formou o Duo Gisbranco, que já lançou cinco álbuns e se apresentou em diversos países, como França, Portugal, Espanha, Turquia, Canadá, Holanda e Irlanda. Resumindo, experiência não lhe falta.

Caso você ainda não tenha se convencido a assistir a esse espetáculo, o repertório é repleto de músicas excelentes. Entre elas estão garantidas o baião "Um Tom para Jobim", o choro "Dino Pintando Sete Cordas", e canções pouco conhecidas como "Canção que se Imaginara" e "Amor Verdadeiro", além dos grandes sucessos de Sivuca, como "Feira de Mangaio", "João e Maria" e "Maria Fulô".

Além do que já foi descrito acima, divulgar a vida e obra de Sivuca, arranjador, compositor que tocava sanfona, piano, violão, guitarra e percussão, entre outros instrumentos é de suma importância. A diversidade da obra deixada pelo músico inclui choros, sambas, bossa nova e inúmeros temas instrumentais. Artista consciente, Claudia sabe lidar muito bem com tanta riqueza, sem ostentar uma técnica enfadonha para mostrar seu exímio domínio sobre seu instrumento.

Em suma, esta é uma ótima oportunidade para se conhecer mais sobre a obra de Sivuca pelas mãos, voz e talento de uma grande instrumentista, cantora e arranjadora, por um preço de ingresso bem acessível.

O projeto "Viva Sivuca - Homenagem ao Poeta do Som" está circulando por unidades do Sesc Rio de Janeiro. Os próximos shows serão em Madureira, no dia 7 de julho, e no Quitandinha, em Petrópolis, no dia 22 de setembro.

Bom show!

SHOW 'VIVA SIVUCA – HOMENAGEM AO POETA DO SOM'

ARTISTA Claudia Castelo Branco

QUANDO Terça-feira (20), às 19h

ONDE Sesc Tijuca - r. Barão de Mesquita, 539, Rio de Janeiro, tel.(21) 4020-2101

QUANTO De R$ 2 a R$ 10