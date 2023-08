A produção do GOT BACK Tour Brasil 2023, do cantor e compositor Paul McCartney confirmou, nesta terça-feira (15), mais um show extra (o terceiro) do artista, no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 10 de dezembro.

Paul McCartney toca em São Paulo mais um dia - Divulgação

A pré-venda de ingressos, exclusiva para clientes do banco BRB, tem início hoje às 14h, e vai até as 14h de quinta-feira (17/08). A venda para o público geral começa também na quinta-feira, às 14h. Os ingressos custam partir de R$ 210.

Bom show!