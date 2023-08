A flautista, compositora e arranjadora carioca Mariana Zwarg e o pianista alemão Johannes Von Ballestrem lançam, no primeiro dia de setembro, o álbum "Tighthope Dancer", com dez faixas. Nesta sexta-feira (18) um single será lançado nas plataformas de streaming.

Se você ainda não conhece essa excelente artista apadrinhada por quem é do ramo, refiro-me ao multi-instrumentista Hermeto Pascoal, saiba mais em https://musicaemletras.blogfolha.uol.com.br/2020/10/08/nascentes-e-disco-que-veio-para-ficar/.

Capa do álbum 'Tighthope Dancer' - Divulgação

O Música em Letras conseguiu um faixa a faixa sobre o álbum feito pelos dois artistas (leia no final do texto) que exprime o som de suas frases. Já a história da união dos dois músicos acontece da seguinte maneira.

Em 2017, Mariana Zwarg estava para sair numa turnê com seu sexteto, mas ainda procurava um pianista para ir junto. Uma amiga indicou Johannes Von Ballestrem, de Berlim. Mariana encontrou o pianista e nele um músico talentoso, além de uma pessoa adorável, perfeita para integrar sua trupe.

Johannes Von Ballestrem não conhecia Mariana, nem a música brasileira, mas achou o projeto divertido e topou. Ensaiaram, se deram bem, a música brasileira impressionou o pianista e se apresentaram em palcos importantes como o do Copenhagen Jazz Festival, Pori Jazz Festival, na Finlândia, e o do XJAZZ, em Berlim, no Sunset Sunside, em Paris, passando o som ainda em palcos de Portugal e do Brasil.

Em todas as apresentações havia uma música em duo. Um passou a conhecer mais a música do outro, além do desejo de desenvolverem um trabalho nessa formação.

Contudo, Mariana trabalhando no Brasil, Johannes, na Europa, e os dois viajando na maior parte do tempo fez com que a coisa ficasse suspensa até a pandemia da Covid-19, que lhes trouxe tempo livre. Marina confinada no Brasil, e Johannes, na Alemanha, passaram a trocar ideias sobre composições e arranjos.

Foram contemplados com uma bolsa do Goethe Institut para fazerem o que fazem, música, mas para o duo que haviam formado. Logo após, mais um recurso, por meio de outra bolsa, veio do Senado de Berlim e puderam gravar um álbum, em 2022, durante a pandemia, na Polônia, com todas as músicas que fizeram trocando arquivos de áudio pela internet.

Depois disso, tocaram na Suíça, na Alemanha, entre outros países, e no dia 1o de setembro lançam o álbum "Tighthope Dancer" completo, enquanto realizam shows em várias cidades da Alemanha, Finlândia, Suíça, Áustria e Polônia.

Leia, a seguir, o faixa a faixa do álbum, no qual os dois artistas discorrem sobre suas composições.

FAIXA A FAIXA ‘TIGHTHOPER DANCER’

1- "Tighthope Dancer", de Mariana Zwarg

"Esta música foi composta durante a pandemia, em um período em que tudo estava muito instável... e eu não sabia como seria o futuro e se eu poderia fazer planos. Apesar de um pouco louca, não é sombria e também não é um samba estilizado. Realmente difícil de definir, o que não é um problema. A introdução criada por Johannes trouxe beleza e lirismo para a gravação. E também improvisamos juntos ao invés do Johannes me acompanhar", disse Mariana Zwarg.

"A música da Mariana. A introdução do piano me representa, minha formação e meu gosto, e depois começa o samba, que representa a Mariana. No solo, nós dois improvisamos, é um ponto de encontro muito bom para nós dois", disse Johannes Von Ballestrem.

2- "There´s no Rain", de Johannes Von Ballestrem e Mariana Zwarg

Segundo Mariana Zwarg, "foi a primeira balada composta por Johannes que ouvi. Um tema sensível e profundo, cheio de nuances. Fiquei muito tocada por esses sons e consegui criar uma introdução e um final em questão de horas, tal foi minha inspiração depois de ouvir essa música".

"No fundo, essa é uma balada que eu escrevi, a Mariana acrescentou uma introdução e um final bem alegre e brilhante. Eu realmente fico de mau humor nos dias chuvosos aqui em Berlim, então ‘There's no Rain’ é uma boa notícia para mim. A música parece ambígua para mim, tem alguns momentos brilhantes e outros mais contemplativos, obviamente, ‘There's no Rain’ também pode ser uma notícia muito ruim, dependendo de onde você estiver", disse Johannes Von Ballestrem.

3- "Sunday´s Lament", de Johannes Von Ballestrem

"Talvez minha música favorita no álbum, profunda, densa e cheia de sentido. Não era para fazer parte do álbum, mas tínhamos um tempinho sobrando no estúdio e gravamos de uma forma muito natural", disse Mariana Zwarg.

Para Johannes Von Ballestren, essa é uma composição que escrevi apenas alguns dias antes de ir para o estúdio. Ela foi escrita muito rapidamente e também é bem curta. No último dia de estúdio, quando já havíamos terminado todo o resto, perguntei à Mariana e ao engenheiro de som se eles tinham energia para mais 15 minutos de gravação. Peguei a partitura e a Mariana a leu à primeira vista a partir da minha partitura manuscrita, difícil de decifrar. Fizemos três tomadas, eu acho, e realmente não demorou mais do que 15 minutos. Mariana sabia exatamente como tocá-la desde a primeira vez, e ficou muito bonita. Mais tarde, acrescentei uma introdução no synthesizer, para preparar o clima".

4- "Forró no Armação", de Mariana Zwarg

"Um tema alegre, cheio de referências brasileiras. Eu o escrevi quando morei em Ilhabela durante a pandemia e olhava para o mar todos os dias pela minha janela. Destaco o maravilhoso piano que Johannes gravou, é uma parte muito difícil, toda arranjada e ele tocou maravilhosamente bem", disse Mariana Zwarg.

"Essa música é da Mariana, um forró lindo, praticamente todo arranjado, não tenho muitas ideias sobre essa, só que eu gosto muito dela, e nós estamos fazendo os vocais de fundo, o que é fantástico, claro", disse Johannes Von Ballestrem.

5- "Without Words", de Johannes Von Ballestrem

Segundo Marina Zwang, "essa música me tirou completamente da minha zona de conforto!!!! Uma balada bem solta e aberta, onde improvisamos quase todo o tempo. Nos últimos minutos do segundo tempo, o Johannes pediu que eu criasse uma flauta solo como introdução. Fiz alguns takes e escolhemos um. Fico feliz que Johannes tenha me incentivado. Agora gosto muito dela".

"Essa é uma música que escrevi em uma tarde. Achei que a Mariana ficaria bem nela, embora não seja o que ela costuma fazer. Também pedi que ela tocasse uma introdução e adorei aquela que acabou entrando no disco imediatamente, porque o que ela toca realmente se encaixa no estilo, no tipo de música que escrevi, e ainda assim ela está totalmente tocando forró", disse Johannes Von Ballestrem.

6- "Gandria", de Johannes Von Ballestrem

"É um samba enérgico, cheio de variações e rubatos. Gosto muito de como soa. Mostra que a música não tem fronteiras e que um alemão pode compor um samba bonito e interessante, cheio de cores e texturas", disse Mariana Zwarg.

"Essa melodia começou a se desenvolver em minha cabeça. Naquela época, tive um show meio maluco em um vilarejo chamado Gandria, próximo ao Lago di Lugano, na Suíça, então a música e Gandria estão de alguma forma conectadas para mim. Demorou muito tempo para desenvolver a música completa a partir apenas da melodia inicial, e terminei de escrevê-la pouco antes de irmos para o estúdio", disse Johannes Von Ballestrem.

7- "Teresa", de Johannes Von Ballestrem e Mariana Zwarg

"Escrevi o tema principal dessa música quando a pequena Teresa, filha do Johannes, nasceu em 2020. Como um presente para a família! Depois, quando começamos a arranjar as músicas para o álbum, o Johannes criou novos movimentos que trouxeram camadas muito interessantes e enriqueceram muito a música", disse Mariana Zwarg.

"Mariana escreveu essa música como um presente de aniversário para minha filha e me enviou uma gravação. Depois, até escrevi um arranjo para o sexteto que tocamos em nossa última turnê, em setembro. Portanto, essa é a mais antiga de todas as músicas e, nem preciso dizer, está no meu coração porque foi um presente muito legal", disse Johannes Von Ballestrem.

8- "Suíte Rio-Berlim", de Mariana Zwarg

"Compus esta música correndo muitos riscos... foi uma aventura de muitas maneiras. Estou muito feliz com o resultado e animada para continuar me aventurando em novos sons e novas formas de compor e tocar. Uma música que começa bem sombria e termina de maneira inesperada, uma jornada de possibilidades dentro do compasso de 5/4", disse Mariana Zwarg.

"Essa música Mariana compôs não muito tempo antes da gravação, tive que praticar muito e lidar com minha partitura muito longa. Eu realmente adorei porque ela tinha muitas cores diferentes das que já tínhamos para o álbum, mas também foi muito difícil entender tudo o que estava acontecendo. O clima muda repentinamente com muita frequência, então eu estava bastante estressado para acertar tudo e fazer com que soasse conectado. Mas, como eu disse, eu realmente adorei, e ainda estou impressionado com o fato de a Mariana ter decidido cantar um solo, mesmo sem a possibilidade de editá-lo depois", disse Johannes Von Ballestrem.

9- "No Caminho", de Mariana Zwarg

"Uma balada bem flautística, super emocional muito intuitiva, composta em 30 min. O Johannes entendeu muito bem o clima nostálgico e solene deste tema e tocou lindamente", disse Mariana Zwarg.

Para Johannes Von Ballestren, "não há muito o que dizer... A Mariana escreveu essa música, e tudo faz muito sentido. A melodia tem muito sentimento e me emociona muito".

10- "Eckard", de Johannes von Ballestrem

"Música incrível e muito inspiradora. Todos que ouvem adoram essa música. Gostei muito desde a primeira vez que a ouvi. É o primeiro single que vamos lançar", disse Mariana Zwarg.

"Essa é uma música que escrevi, obviamente o ritmo é muito inspirado no Brasil, a melodia tem algumas bordas que me lembram [Thelonius] Monk. Tocamos a música pela primeira vez em um pequeno clube que está completamente cheio de saxofones, mais de 100 diferentes. O dono (e colecionador de saxofones) é uma pessoa muito engraçada e calorosa, senti que a energia da música realmente se encaixa com ele, por isso a dediquei-lhe", disse Johannes Von Ballestrem.