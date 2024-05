Espanha, Irlanda e Noruega anunciam o reconhecimento da Palestina como Estado

Oslo | AFP

Espanha, Irlanda e Noruega anunciaram nesta quarta-feira (22) a decisão de reconhecer a Palestina como Estado no final do mês, e esperam que outros países os imitem.

O primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, foi o primeiro a anunciar a decisão em Oslo, onde foram negociados os acordos fracassados para obrigar israelenses e palestinos a aceitar a coexistência pacífica entre dois estados independentes.

Afirmando que o seu país dará esse passo em 28 de maio, Støre fez um "forte apelo" a outros países para que façam o mesmo.

Palestinos evacuam hospital após ataque israelense, em meio ao conflito entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas - Osama Abu Rabee - 21.maio,24/Reuters

Chamando este dia de "histórico e importante", o primeiro-ministro da Irlanda, Simon Harris, anunciou a sua decisão pouco depois, tal como o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, perante o Parlamento em Madrid.

"(O primeiro-ministro israelense Benjamin) Netanyahu não tem um projeto de paz para a Palestina", disse o socialista Sánchez, uma das vozes mais críticas na União Europeia contra a operação militar lançada por Israel após o ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro.

"Combater o grupo terrorista Hamas é legítimo e necessário (...), mas Netanyahu gera tanta dor e destruição, e tanto ressentimento em Gaza e no resto da Palestina, que a solução de dois estados está em perigo", disse Sánchez

Formalmente, a medida será adotada através de um decreto que deverá ser aprovado na próxima reunião do Conselho de Ministros espanhol.

Outros países europeus podem aderir à iniciativa de Madrid, Dublin e Oslo.

Em março, os líderes da Eslovénia e de Malta assinaram uma declaração conjunta em Bruxelas com Madrid e Dublin, expressando o desejo de fazer o mesmo.

O governo esloveno adotou um decreto nesse sentido em 9 de maio, com a intenção de enviá-lo ao parlamento para aprovação até 13 de junho.

REAÇÃO

Israel reagiu rapidamente e chamou de volta os seus embaixadores na Noruega e na Irlanda para consultas.

"Hoje envio uma mensagem forte à Irlanda e à Noruega: Israel não permanecerá calado face a isto", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Israel Katz, em um comunicado.

"Os passos precipitados dos dois países terão consequências mais graves", afirmou o ministro, que alertou que tomariam uma medida semelhante se a Espanha aderisse.

Do lado do Hamas, um alto funcionário saudou os anúncios de Espanha, Irlanda e Noruega e afirmou que estes foram possíveis graças à "corajosa resistência" do povo palestino.

"Esses sucessivos reconhecimentos são o resultado direto desta corajosa resistência e da lendária perseverança do povo palestino. Acreditamos que será um ponto de virada na posição internacional sobre a questão palestina", disse Bassem Naim, um alto funcionário do gabinete político do movimento islâmico palestino.