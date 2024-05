Painel de Cotas/SoU_Ciência - Meyrelle Nascimento

O Painel de Cotas nas Instituições Públicas de Educação Superior, lançado no dia 13 de maio, é uma ferramenta que apresenta dados sobre a realidade das universidades públicas a partir da adoção de políticas de ações afirmativas, em especial, a política de reserva de vagas para a população negra, indígena e outros grupos historicamente excluídos, para ingresso na universidade.

A data escolhida para o lançamento do Painel permitiu relembrar os séculos de resistência para que a população negra continuasse existindo e, sobretudo, a vida de lutas contra o racismo, algo que poderia ter sido diferente se a abolição tivesse de fato extinto os grilhões da escravidão. O Brasil, país muito influenciado pelas teorias do racismo científico no início do século 20 e marcado pela hierarquização das raças, ainda permite espaços para ações e discursos que desumanizam a população negra e resultam em sua exclusão do direito à educação formal.

Para auxiliar na desmistificação desse entendimento, o Painel de Cotas se coloca como mais uma ferramenta a compor a luta histórica contra o racismo e a favor da democratização da educação superior. Com ele, é possível conhecer evidências, avaliar e propor políticas públicas que visam a diminuição das desigualdades, sobretudo aquelas provocadas pelo racismo e pela pobreza de grande parte da população brasileira, alijada da educação de qualidade e, em especial, da educação superior.

As cotas representam uma conquista contra a opressão e o racismo, uma vez que são frutos de uma mobilização histórica do movimento negro e das pessoas que lutam contra o racismo e as suas consequências, em especial, na educação. O Painel mostra com dados concretos como essa ação afirmativa levou à mudança no perfil dos estudantes das universidades públicas e o ótimo desempenho que têm tido no Exame Nacional de Desempenho do Estudante (Enade), muito superior ao desempenho dos matriculados em instituições privadas.

As cotas incluem estudantes pobres, negros e indígenas nas universidades em uma proporção inédita, com destaque para as instituições federais. Contudo, os dados do Painel mostram também que as vagas reservadas a essa população ainda não têm sido completamente preenchidas pelos sujeitos que a elas têm direito. Ainda há um longo caminho a percorrer para garantir a continuidade da diversificação populacional nas universidades, principalmente no que se refere à população negra. Para isso, o Painel oferece uma Cartilha voltada ao público do Ensino Médio e duas animações explicativas.

Outro destaque revelado pelo Painel é que as universidades estaduais, apesar de seu pioneirismo na adoção de cotas, avançaram pouquíssimo nos últimos anos. Há, entre elas, instituições que, mesmo em 2023, ainda não tinham implementado cotas. Em outras, apesar de terem a reserva das vagas, não havia cotas específicas para a população negra. Esse dado é importante, pois as estaduais compõem mais de 30% das matrículas em universidades públicas e são igualmente lócus estratégicos de formação e de produção de conhecimentos.

O Painel permite um conhecimento mais apurado da realidade da educação superior pública e dá visibilidade à verdadeira revolução que a política de ações afirmativas operou.

O Centro de Estudos SoU_Ciência, sediado na Unifesp, adota a política da ciência aberta e pública, com transparência de dados em todas as pesquisas que realiza, uma forma de fortalecer a conexão entre a Sociedade, a Universidade e a Ciência em favor de um Estado democrático, diverso, sustentável e solidário. E o Painel de Cotas é fruto do trabalho intenso de muitas mãos, ao longo de quase dois anos, que contou com a participação de estudantes de iniciação científica, mestres, doutores, pesquisadores de pós-doutorado, entre outros cientistas com carreiras já consolidadas.

Convidamos os leitores a acessar esse novo Painel e aprofundar seus conhecimentos sobre a realidade da educação superior brasileira.