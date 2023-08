Com a proposta de homenagear a MPB e seus artistas, a primeira edição do festival Doce Maravilha, com curadoria de Nelson Motta, apresentará no próximo sábado (12) e domingo (13), na Marina da Gloria (RJ), vários shows. Os mais de 30 shows elencados para o festival serão divididos em dois palcos e uma pista de brasilidades.

Entre os nomes dos artistas que irão se apresentar no evento estão Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jards Macalé, Marcelo D2, João Gomes, Vanessa da Mata, Emicida, Maria Rita, Maria Gadú, BaianaSystem, Michael Sullivan, Liniker, Samuel Rosa, Luedji Luna e Margareth Menezes.

A cantora e compositora Vanessa da Mata e o cantor e compositor João Gomes, atrações do festival Doce Maravilha - Divulgação/Bruno Fioravanti

Caetano Veloso celebrará em seu show os 50 anos do lançamento do álbum "Transa", com a participação de Jards Macalé. O rapper Marcelo D2 se apresentará com o espetáculo "A Procura da Batida Perfeita", enquanto o mestre Gilberto Gil subirá no palco com BaianaSystem, e Michael Sullivan deve movimentar bastante o público cantando músicas de Tim Maia (1942-1998) e Xuxa.

Caso você não esteja no Rio de Janeiro nas datas do evento, a companhia aérea GOL firmou uma parceria com o festival, oferecendo descontos para facilitar a viagem. Ao usar o código GOLMARAVILHA, o turista ganha 10% de desconto nas passagens ida e volta saindo de qualquer cidade do Brasil para o Rio de Janeiro, no período de 10 a 15 de agosto.

Bom festival!

FESTIVAL DOCE MARAVILHA

QUANDO De sábado (12) a domingo (13), a partir das 14h

ONDE Marina da Glória, av. Infante Dom Henrique, s/n, Gávea, Rio de Janeiro

QUANTO De R$ 290 a R$ 450. Os ingressos estão disponíveis em https://www.eventim.com.br/artist/doce-maravilha/