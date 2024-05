Vídeo antigo é usado para dizer que União enviou alimentos vencidos para o RS

São Paulo

Um post usa vídeo de fevereiro para afirmar, enganosamente, que "o governo Lula" (PT) teria enviado mantimentos vencidos há mais de seis meses para o Rio Grande do Sul, afetado pelas chuvas.

Na publicação original, o vereador Flavius Dajulia (PT-RS) afirma que a gestão do prefeito de Bagé, Divaldo Lara (PTB), teria deixado de entregar centenas de cestas básicas enviadas pela União após a estiagem no Rio Grande do Sul, ocorrida em fevereiro de 2023. "Farinha distribuída vencida, venceu no dia 30 de outubro de 2023. Farinha vencida não entregue para as pessoas que estão precisando", afirma o vereador.

Voluntários distribuem marmitas para moradores afetados pelas tempestades em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul - Claudia Martini - 7.mai.2024/Xinhua

Na ocasião, a Defesa Civil informou que nenhum alimento fora do prazo de validade foi entregue às famílias. "Os poucos produtos que porventura venceram ou estão por vencer são trocados com o fornecedor antes da entrega das cestas, que são minuciosamente conferidas antes de sair para a rua", disse o órgão.

Agora, o vídeo está sendo usado em meio à catástrofe que assola o estado gaúcho. Alguns internautas alertaram o autor do post sobre a mentira, mas houve quem acreditasse no conteúdo. "As comidas boas foram mandadas para Cuba", escreveu uma pessoa no X (antigo Twitter). "Que vergonha", comentou outra.

O Ministério do Desenvolvimento Social reforçou para a Folha que o post é falso. De acordo com nota de 8 de maio, a União destinou R$ 8,4 milhões para a compra de 52 mil cestas, que já estão sendo entregues.

A publicação foi apagada da rede, mas, até 7 de maio, tinha sido visualizada mais de 490 mil vezes. Essa era mais uma desinformação relacionada à tragédia que se espalhou pelas redes sociais, atrapalhando o trabalho de resgate. A Folha já verificou ser falso que autoridades estavam exigindo habilitação para voluntários dirigindo embarcações e nota fiscal de doações.

Contra essa onda de desinformação, o governo estadual criou uma força-tarefa de checagem e a Polícia Civil do Rio Grande do Sul abriu investigações para apurar casos.

VERDADEIRO OU FALSO

