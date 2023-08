Dois dos melhores instrumentistas e compositores brasileiros, os paraibanos Salomão Soares e Guegué Medeiros abraçam o forró em uma formação inusitada, piano e zabumba, em "Baião de Dois", álbum que será lançado nas plataformas digitais nesta sexta-feira (18).

O Música em Letras conseguiu, com exclusividade, o vídeo no qual esses excelentes músicos interpretam "Feira de Mangaio", de Sivuca (1930-2006) e Glorinha Gadelha. Assista ao vídeo em https://www.youtube.com/watch?v=JS4ltim1Kyo.

O zabumbeiro Guegué Medeiros e o pianista Salomão Soares - Divulgação

Zabumbeiro e pianista trazem no álbum suas influências nordestinas em meio a músicas clássicas da MPB e da música instrumental brasileira. No repertório "Doidinho, Doidinho", de Dominguinhos e Anastácia, "Nilopolitano", de Dominguinhos, "Sete Anéis", de Egberto Gismonti, "Paratodos", de Chico Buarque, "Ponteio", de Edu Lobo e Capinan, "Neném Mulher", de Pinto do Acordeon, "13 de Dezembro", de Luiz Gonzaga e "Feira de Mangaio", de Sivuca e Glorinha Gadelha.

"Esse ambiente inspirador nos incentivou a conceber arranjos inovadores e a explorar a improvisação", conta Guegué. É Salomão Soares quem completa o pensamento de seu irmão de som: "Como paraibanos, tivemos o privilégio de crescer imersos na riqueza musical que permeia os bailes juninos e as festas nos sítios do nosso amado nordeste".

O pianista Salomão Soares e a cantora Vanessa Moreno - Carlos Bozzo Junior/Folhapress

Nascido e criado em Cruz do Espírito Santo, interior da Paraíba, e atualmente morando em São Paulo, Salomão Soares é pianista, arranjador e compositor. Músico dono de uma técnica e criatividade absurda vem se destacando como uma das grandes revelações da nova geração de instrumentistas brasileiros.

Entre os nomes com quem o pianista já dividiu palco figuram o do multi-intrumentista Hermeto Pascoal, o guitarrista Toninho Horta, a cantora Leny Andrade (1443-2023), Nenê Batera, e o acordeonista Toninho Ferragutti, com quem gravou um disco em duo.

O percussionista, zabumbeiro, baterista e produtor musical Guegué Medeiros - Divulgação

Já o zabumbeiro e baterista Guegué Medeiros, nasceu e cresceu em João Pessoa em uma numerosa família de artistas. Com mais de 30 anos de carreira já dividiu os palcos e salas de estúdios, no Brasil e no exterior, com artistas como Gilberto Gil, Dominguinhos (1941-2013), Sivuca, Ney Matogrosso, Lenine e Luiz Melodia (1951-2017), entre outros.

Essa é uma ótima oportunidade para se conhecer dois artistas que fazem a diferença ao se dedicarem à música brasileira com devoção e respeito. O álbum não tem previsão de ser lançado no formato CD e os shows ainda estão sendo agendados.