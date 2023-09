Concurso Jovens Solistas da Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) deste ano está com as inscrições abertas até o dia 29 de setembro. Podem participar brasileiros natos ou naturalizados com até 25 anos completos, no caso de instrumentistas, ou 30 anos, no caso de cantores.

O vencedor irá se apresentar como solista da Osesp no dia 12 de novembro, em um concerto na Sala São Paulo, sob a regência de Neil Thomson. Nesta edição, o concurso celebrará a temática da Temporada Osesp 2023, com seu programa "Sem Fronteiras", permitindo repertório de livre escolha por parte do candidato.

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução de imagem do site da orquestra - Fotomontagem Carlos Bozzo Junior/Folhapress

Mais informações em http://www.salasaopaulo.art.br/upload/Edital%20Jovens%20Solistas%202023.pdf.

Veja, a seguir, os pré-requisitos para se inscrever e concorrer a um lugar de prestígio e aprendizagem.

Só poderão participar do Concurso Jovens Solistas brasileiros natos ou naturalizados com até 25 anos completos para instrumentistas ou 30 anos completos para cantores, considerando nos dois os casos a idade na data limite das inscrições.

Os candidatos devem inscrever concertos ou obras solistas de qualquer período da música clássica ocidental.

Todos os candidatos devem possuir e utilizar o seu próprio instrumento durante a seleção, exceto quando for piano, harpa ou percussão.

Para os candidatos de piano, harpa ou percussão, a Fundação Osesp disponibilizará no ensaio geral e no dia das provas, semifinal e final, um de seus instrumentos, cuja escolha ficará a critério da organização do concurso.

Os candidatos premiados em edições anteriores do Concurso Jovens Solistas não poderão participar da edição 2023.

Boa sorte!