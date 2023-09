O Festival Chopin, que acontece desde 3 de setembro e será encerrado no dia 30, apresenta neste domingo (17), às 11h, no Theatro São Pedro, em São Paulo, o pianista polonês Kamil Pacholec.

Kamil Pacholec, em 2016, venceu o 47º Concurso Nacional Polonês de Piano Fryderyk Chopin, em Katowice, na Polônia, abocanhando o prêmio de melhor execução de uma obra solo e de um concerto para piano de Chopin.

O pianista Kamil Pacholec, uma das atrações do Festival Chopin - Divulgação

Em 2018, o artista venceu o Concurso Internacional de Piano em Livorno, na Itália, recebendo o prêmio principal da Eppan Piano Academy, o "The Arturo Benedetti Michelangeli Prize", e foi semifinalista do 1º Concurso Internacional Chopin de Instrumentos de Época, em Varsóvia.

No programa do concerto de domingo há composições de Leos Janacek, com "Sonata 1.X.1905"; Robert Schumann, com "Cenas da Floresta, op. 82"; e depois do intervalo; Frédéric Chopin, com "Polonaise em Fá sustenido menor, op. 44"; "Impromptu em Fá sustenido maior, op. 36"; "03 Mazurkas, op. 59" e "Andante Spianato e Grande Polonaise Brillante, op. 22".

Assista, a seguir, ao vídeo, no qual Kamil Pacholec se apresenta, em Varsóvia, no 18th Chopin Competition.

Dando continuidade ao Festival Chopin, no domingo (24), às 11h30, o brasileiro Eduardo Monteiro toca com um quinteto de cordas na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, em São Paulo. Em 1989 o pianista recebeu, por unanimidade, o 1º lugar no Concurso Internacional de Piano de Colônia, Alemanha, e prêmio de melhor intérprete de Beethoven. Monteiro toca com o quinteto do São Paulo Chamber Soloists formado por Alejandro Aldana, primeiro violino, Matthew Thorpe, segundo violino, Gabriel Marin, viola, Rafael Cesário, violoncelo, e Pedro Gadelha, contrabaixo.

O pianista Eduardo Monteiro que no festival se apresentará o quinteto do São Paulo Chamber Soloists - Divulgação

Encerrando o festival, no sábado (30), às 20h, o terá a jovem pianista russa-armênia Eva Gevorgyan, no Teatro B32. Com apenas 19 anos, Eva rapidamente se estabeleceu como um dos talentos mais promissores no mundo pianístico. A artista tem 40 prêmios em concursos internacionais de piano e composição nos Estados Unidos, Alemanha, Itália, Espanha, Polônia e Rússia, incluindo o Primeiro Prêmio no Concurso Internacional de Piano de Cleveland para Jovens Artistas. Nesta mesma competição, recebeu um prêmio especial pela melhor interpretação de Bach. Por sua performance da música de Chopin, Eva Gevorgyan foi agraciada com o Grand Prix no Concurso Internacional de Chicago e laureada no Concurso Internacional de Piano de Moscou e no Concurso da Orquestra Nacional da Rússia, em 2021.

A pianista russa-armênia Eva Gevorgyan, uma das atrações do Festival Chopin - Divulgação

Assista, a seguir, ao vídeo no qual a talentosa pianista Eva Gevorgyan interpreta, de Chopin, "Scherzo no 4 op. 54".

Bons concertos!

FESTIVAL CHOPIN

ARTISTA Kamil Pacholec

QUANDO Domingo (17), às 11h

ONDE Theatro São Pedro, r. Barra Funda, 171, Barra Funda, São Paulo, tel. (11) 3661-6600

QUANTO Ingressos em https://feverup.com/m/135382/seating

ARTISTAS Eduardo Monteiro e Quinteto do São Paulo Chamber Soloists

QUANDO Domingo (24), às 11h30

ONDE Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, av. Morumbi, 4077, Morumbi, São Paulo, tel.(11) 3742-0077

QUANTO Ingressos em https://www.concertosfmloa.com/ingressos

ARTISTA Eva Gevorgyan

QUANDO Sábado (30), às 20h

ONDE Teatro B32, av. Brig. Faria Lima, 3732, Itaim Bibi, São Paulo, tel.(11) 3058-9100

QUANTO Ingressos em https://teatrob32.byinti.com/#/event/festival-chopin-eva-gevorgian