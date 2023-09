Um dos melhores pianistas, compositores e arranjadores brasileiros, Leandro Braga, lança nesta quinta-feira (21), às 21h, na Casa do Choro, no centro do Rio de Janeiro, o álbum "Piano", no qual constam 12 das 365 músicas autorais compostas durante o ano de 2021.

"Este CD é resultado do que chamei de ‘Diário Musical’, ou seja, a composição de uma música por dia durante o ano de 2021, na pandemia da Covid-19, que nos obrigou a lutar, ter fé, energia, e nos reinventar", disse o artista em entrevista exclusiva ao Música em Letras.

O pianista, compositor e arranjador Leandro Braga - Divulgação

Durante a elaboração do "Diário Musical", várias composições foram dedicadas a pessoas que atraem por suas lutas, convicções e importância na história do Brasil toda a admiração do compositor. Entre as pessoas homenageadas pelo pianista figuram a socióloga, ativista e política brasileira Marielle Franco (1979-2018), o pintor Cândido Portinari (1903-1962), o padre Júlio Lancelotti, além da mãe do advogado, abolicionista e escritor brasileiro Luís Gama (1830-1882), a suposta ex-escrava de origem africana Luiza Mahin, figura considerada por muitos historiadores de origem incerta.

"A música ‘Luiza Mahin’ dediquei a Ana Maria Gonçalves, autora do maravilhoso livro ‘Um Defeito de Cor’. Essa música faz parte da suíte ‘Guerreiras Negras’, do ‘Diário Musical’. Em compasso composto, esse tema é resultado da imensa importância da música africana em nossa cultura. Mantém uma energia constante, às vezes em um ímpeto invencível, às vezes em uma condução mais suave. Passa por três tonalidades, sempre enfatizando o piano como ‘tambor’, como um instrumento de percussão. O início da música remete às ‘quartas de trompas’, como as que anunciavam os imperadores romanos."

Marielle Franco recebeu de Leandro Braga 12 composições dedicadas a ela. "A Força de Marielle" e "Um Afago Para Marielle" foram escolhidas para entrar no repertório do álbum "Piano". "A música ‘Um Afago Para Marielle’ enfatiza o amor por ela, o cuidar dela, em uma valsa suave, mas movimentada, cheia de energia. Uma segunda parte, após uma modulação, é mais pensativa, delicada e cuidadosa, como um afago que Marielle sempre merece. Já ‘A Força de Marielle’ foca na energia, coragem e destemor dela", disse o compositor que amealha 45 anos de sólida carreira.

Segundo Leandro Braga, a composição "Alma Palestina" é baseada em contrastes. "O compasso é irregular, ou seja, um 11/8 dividido, neste caso, em 3+3+2+3. Houve a intenção de remeter às danças e festas muito cheias de energia e alegria, mas não imunes aos momentos de melancolia e dor por que passa com frequência o povo palestino. Mas a alegria e a energia para a luta retornam sempre."

Capa do álbum 'Piano', do pianista, arranjador e compositor Leandro Braga - Divulgação

O álbum "Piano" é o nono de Leandro Braga, sendo o terceiro totalmente autoral. Os outros foram "E Por Que Não?", seu primeiro disco, gravado em Nova York em 1999, e indicado ao Grammy Latino, e "Pé na Cozinha" (1998), vencedor de três Prêmios Sharp.

Perguntado como escolheu 12 entre as 365 músicas compostas em 2021, o artista respondeu: "A escolha não foi fácil, de jeito nenhum. Eu tinha predileção por algumas, escolhia outras baseado nas pessoas ou momentos homenageados, aceitava sugestões e pedidos de amigos e colegas. Foi o caso de ‘O Brasil É Maior’, pedido de Alexandre Dias, criador do Instituto do Piano Brasileiro. Ainda hoje, revendo o material, me arrependo de não ter gravado alguma das que restaram", revelou o artista.

No show de lançamento de "Piano", as participações do percussionista Marcus Thadeu, da flautista Naomi Kumamoto e da cantora Masé Sant'Anna estão garantidas para abrilhantar ainda mais o espetáculo. "Quando eu soube da morte de Sueli Costa, fiz uma canção dedicado a ela, eu a amava muito. Sua sobrinha, a cantora e poeta, Fernanda Cunha, fez a letra. A primeiríssima apresentação dessa música será no lançamento do CD, interpretada pela grande cantora e amiga Masé Sant'Anna."

Bom show!

SHOW DE LANÇAMENTO DO ÁLBUM ‘PIANO’

ARTISTA Leandro Braga

QUANDO Quinta-feira (21), às 19h

ONDE Casa do Choro, r. da Carioca, 38, Centro, Rio de Janeiro, tel. (21) 2242-9947

QUANTO De R$ 25 a R$ 50