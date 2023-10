A cantora e compositora amapaense Patrícia Bastos lança o álbum "Voz da Taba" na Caixa Cultural São Paulo, de quinta-feira (2) a domingo (5), em shows gratuitos, sempre às 17h.

O disco, que celebra a cultura amazônica, conta com participações especiais de Caetano Veloso, Ná Ozzetti, Fabiana Cozza, Cristóvão Bastos, Alzira E., além dos cantores da Orquestra Mundana Refugi.

A cantora amapaense Patrícia Bastos - Divulgação

Este é o oitavo álbum da sólida carreira da artista e o terceiro com a direção musical e arranjos de Dante Ozzetti. "O show e o disco trazem o diálogo mais aprofundado com os povos originários do Amapá e os descendentes da diáspora africana instalados na região. A música do Caribe e também a influência da Guiana Francesa tornam esse disco mais dançante. São ritmos como a soca, o cacico, o zouk, além de elementos do marabaixo e do batuque", disse Ozzetti, produtor dos álbuns "Zulusa" (2013) e "Batom Bacaba" (2016) da artista.

Entre as músicas do novo álbum constam "Jeito Tucuju" e "Mão de Couro", as duas de Joãozinho Gomes e Val Milhomem; "Cobra Sofia" e "Planeta Arrepiado", ambas de Dante Ozzetti e Joãozinho Gomes; "São Benedito Bendito", de Zé Miguel e Joãozinho Gomes; "Afroíndias", de Enrico di Miceli e Joãozinho Gomes; "Espartano" e "Maninha do Céu", de Paulinho Bastos, irmão de Patrícia; "Pras Minhas Paixões", de Val Milhomen; "Bailarina da Água Doce", de Ronaldo Silva; "Voz da Taba", de Enrico di Micelli e Salgado Maranhão; e "Yárica", de Cristóvão Bastos e Joãozinho Gomes.

Capa do álbum 'Voz da Taba' - Divulgação

"Quando se fala em música da Amazônia, música da floresta, as pessoas já esperam algo alegre, festivo. O que esse disco e o show trazem é isso, uma grande celebração. É colocar a flor no cabelo e fazer a saia rodar. A música desse disco é a que vem de barco pelo rio, é a música afro-indígena, é a cultura que nos foi trazida pelo povo africano, o batuque, o marabaixo, além da música da fronteira com a Guiana Francesa, como o zouk e o cacico", disse Patrícia Bastos.

Bons shows!

SHOWS DE LANÇAMENTO ÁLBUM ‘VOZ DA TABA’

ARTISTA Patrícia Bastos

QUANDO De quinta-feira (2) a domingo (5), às 17

ONDE Caixa Cultural São Paulo, Praça da Sé, 111, Centro Histórico, São Paulo, tel. (11) 3321-4400

QUANTO Gratuito, os ingressos serão distribuídos uma hora antes do show, limitados a dois por pessoa