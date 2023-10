Acontece neste sábado (21), a partir das 10h, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, a quarta edição do Festival Comgás Transforma, evento que gratuito que reúne shows, atrações infantis e palestras com personalidades da gastronomia.

Hermeto Pascoal, Orquestra Voadora, Cavalo e Panda e Paula Lima com o show "Sou Lee", em homenagem à Rita Lee (1947-2023), compõem a programação musical. O show de Hermeto está programado para acontecer às 17h45. Crianças serão contempladas com contadores de histórias do grupo Tá na Boca do Conto, pintura facial artística e oficina de arte e sustentabilidade com material reciclável.

Hermeto Pascoal uma das atrações do Festival Comgás Transforma - Divulgação

A gastronomia marca presença no evento com a participação de grandes chefs, que irão compartilhar gastronomia e cultura com aulas shows, ministradas pelas chefs Janaína Rueda, Bel Coelho, Cristina Haaland e o chef Gui Cardadeiro. Para participar das palestras é preciso realizar a inscrição, no site do evento, pois as vagas são limitadas.

Em sua 4ª edição, o Festival Comgás Transforma já reuniu em edições anteriores mais de 20 mil pessoas que puderam assistir shows de artistas como Nando Reis, Mestrinho, Simoninha e Bexiga 70, entre outros.

A programação completa do festival pode ser conferida em https://www.comgastransforma.com.br/.

Bons shows!

FESTIVAL COMGÁS TRANSFORMA 2023

ARTISTAS Vários.

QUANDO Sábado (21), a partir das 10h

ONDE Parque Villa-Lobos, av. Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Alto dos Pinheiros, São Paulo, tel. (11) 2683-6302

QUANTO Gratuito