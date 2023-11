Acontece nesta quinta-feira (16) e sexta-feira (17), às 21h, no Sesc Pompeia, em São Paulo, o show de lançamento do álbum "Vinicius de Mariana", da cantora e neta de Vinicius de Moraes (1913-1980), a carioca Mariana de Moraes.

No show canções do álbum "Vinicius de Mariana", lançado no final de outubro pelo selo Sesc e dedicado à obra do poeta. Entre elas, "Canto do Caboclo da Pedra Preta", "Canto de Xangô", "Tristeza e Solidão", "Maria Moita", "Marcha da Quarta-Feira de Cinzas", "Eu Não Existo Sem Você", "Arrastão", "Só Me Fez Bem" e "Desalento", entre outras. Saiba mais sobre o disco em https://www1.folha.uol.com.br/blogs/musica-em-letras/2023/10/neta-de-vinicius-de-moraes-mariana-de-moraes-reverencia-avo-em-vinicius-de-mariana.shtml.

A cantora e neta de Vinicius de Moraes, Mariana Moraes - Divulgação/Marco Vilas-Boas

No álbum e no show, as composições do Poetinha com os parceiros Pixinguinha (1897-1973), Antônio Maria (1921-1964), Chico Buarque, Edu Lobo, Carlos Lyra e Baden Powell (1937-2000), ganharam arranjos do mestre João Donato (1934-2023), que participou da gravação do disco em 2021 e teve a ideia do naipe de sopros.

Nos shows do Sesc Pompeia boa parte dos músicos e colaboradores que participaram da gravação do disco estarão presente. A cantora Mariana de Moraes terá a participação especial de Zé Manoel no piano e vocais, Guto Wirtti (também arranjador) no baixo acústico, Joana Queiroz, no sax e clarinete, Robertinho Silva, na percussão, Carlinho 7 Cordas, no violão e Victoria dos Santos e Mayara Baptista, nos backing vocais.

"É uma alegria fazer esse show com a banda original do disco. Gravamos o álbum juntos durante a pandemia, um momento difícil para o todo o país. São músicos extraordinários que se uniram em torno desse projeto. Sorte a minha contar com todos eles no palco para celebrar o lançamento ao vivo", disse Mariana.

Durante o espetáculo, serão projetadas fotos de Vinicius de Moraes e de seus parceiros. São imagens originais capturadas pelo fotógrafo Pedro de Moraes (filho do poeta e pai de Mariana). Também serão exibidos trechos do documentário "Vinicius de Moraes, um rapaz de família", curta-metragem dirigido por sua filha Susana Moraes.

Bom show!

SHOW DE LANÇAMENTO ÁLBUM ‘VINICIUS DE MARIANA’

ARTISTA Mariana de Moraes

QUANDO Quinta-feira (16) e sexta-feira (17), às 21h

ONDE Sesc Pompeia, r. Clélia, 93, Pompeia, São Paulo, tel. (11) 3871-7700

QUANTO De R$ 18 a R$ 50