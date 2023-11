O Conservatório de Tatuí está com inscrições abertas para o processo seletivo de estudantes 2024. A instituição disponibiliza 21 vagas para área de música popular, 171 vagas para área de música erudita, na sede, em Tatuí, e 21 vagas para o polo São José do Rio Pardo.

Os cursos são gratuitos e as pessoas interessadas podem inscrever-se pelo site da instituição em https://www.conservatoriodetatui.org.br/processo-seletivo/.

Em foto colorida, aparece a ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução da logomarca do conservatório - Fotomontagem Carlos Bozzo Junior/Folhapress

O processo de seleção será realizado de forma híbrida. Nos cursos de música, as vagas para pessoas que não possuem conhecimento musical serão distribuídas por meio de sorteio virtual. Nas vagas destinadas a quem já tem conhecimento musical, o candidato poderá optar por fazer uma avaliação presencial, apresentando-se para uma banca de docentes, ou poderá enviar um vídeo cantando ou tocando uma obra, conforme as orientações do edital.

Quem optar pelo vídeo deverá gravar o vídeo antes de efetuar a inscrição, pois será preciso disponibilizar a gravação no YouTube (modo não-listado) e informar o link no formulário de inscrição.

As orientações e os formulários de inscrição são diferentes para vagas destinadas a candidatos com ou sem conhecimento musical. Por isso, recomenda-se que as pessoas interessadas leiam atentamente o regulamento antes de efetuar a inscrição.

Ao todo são 213 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos de música distribuídas nos cursos a seguir.

Área de Música Popular (MPB/jazz):

- Acordeon

- Clarinete

- Contrabaixo acústico

- Contrabaixo elétrico

- Bateria

- Guitarra

- Piano

- Saxofone

- Trompete

- Trombone

- Flauta transversal

- Percussão

- Violão

- Canto popular

Área de Música Popular (choro):

- Bandolim

- Cavaquinho

- Percussão de choro

- Violão 7 cordas

- Flauta ransversal de choro

Área de Música Popular (música raiz):

- Viola caipira

Área de Música Erudita (Tatuí):

- Acordeon

- Canto lírico

- Viola sinfônica

- Violoncelo

- Violino

- Contrabaixo acústico

- Percussão sinfônica

- Harpa

- Piano

- Clarinete

- Fagote

- Flauta transversal

- Oboé

- Saxofone

- Eufônio

- Trombone

- Trompa

- Trompete

- Tuba

- Violão clássico

- Luteria

- Iniciação à regência

- Cordas dedilhadas históricas

- Cravo

- Piano forte

- Flauta doce

- Violino barroco

- Viola barroca

- Violoncelo barroco

- Viola da gamba

- Canto barroco

- Formação em educação musical

Área de Música Erudita (polo sjrp):

- Canto lírico

- Viola sinfônica

- Violino

- Violoncelo

- Contrabaixo acústico

- Percussão sinfônica

- Piano clássico

- Piano colaborativo

- Clarinete

- Flauta transversal

- Saxofone

- Eufônio

- Trombone

- Trompa

- Trompete

- Tuba

- Violão clássico

Boa sorte!