A EMESP Tom Jobim (Escola de Música do Estado de São Paulo) está com inscrições abertas até a próxima quarta-feira (22) para cursos gratuitos e grupos artísticos. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site da EMESP, em https://emesp.org.br/.

São oferecidos quatro ciclos de cursos de formação e especialização, além das diversas vagas para ingressar em orquestras, banda sinfônica e coral, como a Academia de Ópera, e seleção de bolsistas para a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, Banda Sinfônica Jovem do Estado, Orquestra Jovem Tom Jobim, Orquestra Jovem do Theatro São Pedro e Coral Jovem do Estado de São Paulo.

Revirada Musical 2023 da EMESP Tom Jobim, festival que reúne apresentações dos alunos - Divulgação/Heloísa Bortz

Esta é uma excelente oportunidade para dar acesso, a crianças e adolescentes, a uma formação profissional em música por meio de uma escola que, além de contar com um corpo docente formado por quem é do ramo, ensina com propriedade tanto o erudito quanto o popular.

Conheça, a seguir, as diversas oportunidades para ingressar no mundo da arte de amealhar os sons, fazendo parte da EMESP.

Cursos de formação

São 3 ciclos de cursos regulares destinados a crianças e jovens em que cada ciclo tem duração de 3 anos. O 1º ciclo (para crianças até 13 anos) oferece as opções de canto erudito; clarinete erudito; contrabaixo acústico erudito; eufônio; fagote; flauta transversal erudita; harpa; oboé; percussão erudita; piano erudito; saxofone erudito; trombone erudito; trompa; trompete erudito; viola erudita; violão erudito; violino e violoncelo.

No 2º ciclo, para jovens até 16 anos, há: acordeão; bandolim; bateria; canto erudito; canto popular; cavaquinho; clarinete erudito; clarinete popular; contrabaixo acústico erudito; contrabaixo acústico popular; contrabaixo elétrico; eufônio; fagote; flauta transversal erudita; flauta transversal popular; guitarra; harpa; oboé; percussão erudita; percussão popular; piano erudito; piano popular; saxofone erudito; saxofone popular; trombone baixo erudito; trombone erudito; trombone popular; trompa; trompete erudito; trompete popular; tuba; viola caipira; viola erudita; violão erudito; violão popular; violão sete cordas; violino e violoncelo.

O 3º ciclo (com limite de idade de 21 anos) traz: acordeão; bandolim; bateria; canto barroco; canto erudito; canto popular; cavaquinho; clarinete erudito; clarinete popular; contrabaixo acústico erudito; contrabaixo acústico popular; contrabaixo elétrico; cordas dedilhadas barrocas (alaúde, guitarra barroca e teorba); cravo; eufônio; fagote; flauta doce; flauta doce barroca; flauta transversal erudita; flauta transversal popular; guitarra; harpa; oboé; percussão erudita; percussão popular; piano erudito; piano popular; saxofone erudito; saxofone popular; trombone baixo erudito; trombone erudito; trombone popular; trompa; trompete erudito; trompete popular; tuba; viola caipira; viola erudita; violão erudito; violão popular; violão sete cordas; violino e violoncelo.

Cursos de especialização

Os cursos de especialização (4º ciclo) oferecem disciplinas específicas nas áreas de Prática Instrumental Avançada, Música Antiga, Composição e Regência Coral, sem limite de idade. Em Prática Instrumental Avançada, as habilitações são as seguintes: acordeão; bandolim; bateria; canto erudito; canto popular; cavaquinho; clarinete erudito; clarinete popular; contrabaixo acústico erudito; contrabaixo elétrico; eufônio; fagote; flauta transversal erudita; flauta transversal popular; guitarra; harpa; oboé; percussão erudita; percussão popular; piano erudito; piano popular; saxofone popular; trombone erudito; trombone popular; trompa; trompete erudito; trompete popular; tuba; viola erudita; violão erudito; violão popular; violão sete cordas; violino e violoncelo.

Na especialização de Música Antiga, os cursos são: canto barroco; cordas dedilhadas barrocas (alaúde, guitarra barroca e teorba); cravo; flauta doce barroca; oboé barroco; traverso; violino barroco e violoncelo barroco.

A especialização de Composição tem como requisitos a apresentação de currículo breve contendo os estudos e realizações musicais do candidato e partituras de duas composições próprias, sendo uma delas para mais de um instrumento. Já na especialização de Regência Coral, os requisitos são: experiência em canto coral/repertório coral, conhecimentos básicos de regência, conhecimento básico de piano para execução de vocalizes, conhecimento de história da música, harmonia, percepção e solfejo musical.

Academia de Ópera do Theatro São Pedro

Voltado para estudantes que tenham idade até 28 anos, a Academia de Ópera do Theatro São Pedro é um curso de especialização (4º ciclo) com duração de 2 anos, contando com disciplinas práticas, individuais e coletivas. Além disso, a Academia de Ópera prevê uma programação artística junto à Orquestra Jovem do Theatro São Pedro, envolvendo montagens de ópera e recitais. Os registros das vozes requeridas para o curso são: soprano, mezzo-soprano, contralto, tenor, barítono e baixo.

Orquestras, Banda Sinfônica e Coral Jovem

Para a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, as vagas são disponíveis para jovens de até 25 anos, em: clarinete/clarone; contrabaixo acústico; oboé /corne inglês; fagote/contrafagote; flauta transversal/piccolo; harpa; percussão erudita; piano erudito; trombone baixo erudito; trombone erudito; trompa; trompete erudito; tuba; violino; viola erudita e violoncelo.

Banda Sinfônica Jovem do Estado, Orquestra Jovem Tom Jobim & Orquestra Jovem do Theatro São Pedro

Também com limite de idade de 25 anos, aqui as vagas são paras os instrumentos: bateria; clarinete; clarinete/clarinete baixo; clarinete/requinta; contrabaixo acústico erudito; contrabaixo elétrico/contrabaixo acústico popular; eufônio; fagote; flauta transversal; flauta transversal/piccolo; guitarra/violão; oboé; percussão erudita; percussão popular; piano popular; saxofone erudito alto; saxofone erudito barítono; saxofone erudito tenor; saxofone popular alto; saxofone popular barítono; saxofone popular tenor; trombone baixo erudito; trombone baixo popular; trombone erudito; trombone popular; trompa; trompete erudito; trompete popular; tuba; viola erudita; violino e violoncelo.

Coral Jovem do Estado de São Paulo

As vagas disponíveis são para os seguintes registros de voz: soprano, contralto, tenor e baixo, destinadas a quem tem até 28 anos.

Boa sorte!