Acontece de quinta-feira (16) a domingo (19), das 10h às 22h, no Parque da Água Branca, em São Paulo, o Revelando SP, evento gratuito que busca divulgar e fortalecer culturas regionais paulistas, além de apresentar shows musicais em sua programação.

Apresentam-se no Revelando SP deste ano a cantora e compositora Bruna Viola, ganhadora do Grammy Latino, em 2017; a banda 14 Bis, formada no final dos anos 70, em Minas Gerais, contando com a participação do cantor Tuia; a dupla ribeirão-pretana Lourenço e Lourival, na ativa desde o final dos anos 50; e o cantor Ralf.

Conjunto 14 Bis uma das atrações do evento Revelando SP - Divulgação

A programação dos shows será aberta na quinta-feira (16), às 19h30, com Bruna Viola. No dia seguinte, sexta-feira (17), às 19h30, será a vez da banda 14 Bis se apresentar com o cantor e compositor Tuia. No sábado (18), às 19h30, a dupla Lourenço e Lorival ocupará o palco para mostrar seu trabalho. No domingo (19), às 18h30, o evento se encerra com o show do cantor Ralf.

O Revelando SP receberá 162 participantes representando 102 municípios do estado, sendo 66 de artesanato, 49 de culinária e 50 de manifestações artísticas, com uma amostra do melhor da produção cultural das tradições paulistas.

As expressões artísticas se farão presentes por meio de congada, catira, folia de reis, jongo, fandango, cururu, moçambique, dança cigana, samba de bumbo, coral indígena, violeiros, música caipira, e bonecões entre outros.

Bom evento!

REVELANDO SP

EVENTO Shows, gastronomia, artesanato, manifestações artísticas

QUANDO De quinta-feira (16) a domingo (19), das 10h às 22h

ONDE Parque da Água Branca, av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca, São Paulo

QUANTO Gratuito