O álbum "Afeto", com músicas do compositor Carlos Lyra, em homenagem aos seus 90 anos de vida, será lançado em show neste sábado (2), às 21h, e domingo (3), às 18h, no Sesc Pompeia, em São Paulo.

O disco com 14 faixas traz arranjos feitos por João Donato (1934-2023), Marcos Valle, Jaques Morelenbaum, Antonio Adolfo e Gilson Peranzzetta para músicas que têm como intérpretes só quem é do ramo: Mart’nália, Gilberto Gil, Joyce Moreno, Ivan Lins, Caetano Veloso, Lulu Santos, Djavan, Marcos Valle, Patrícia Alvi, Fernanda Abreu, Leila Pinheiro, Wanda Sá, Paula Morelenbaum, Roberto Menescal, Edu Lobo e Mônica Salmaso.

O compositor Carlos Lyra - Divulgação/Café Braga

Entre as músicas "Saudade Fez Um Samba", cantada por Gilberto Gil; "Influência do Jazz", interpretada por Ivan Lins e Joyce Moreno; "Minha Namorada", por Edu Lobo; "O Negócio É Amar", por Patricia Alvi e Marcos Valle; "Lobo Bobo", por Mart’nália; "Quando Chegares", por Wanda Sá; "Samba do Carioca", por Fernanda Abreu; "E Era Copacabana", por Mônica Salmaso; "Maria Ninguém", por Lulu Santos e Marcos Valle; "Sabe Você", por Paula Morelenbaum e Roberto Menescal; "Ciúme", por Caetano Veloso; "Além Da Bossa", por Leila Pinheiro; "Canção Que Morre No Ar", por Ney Matogrosso; e "Você e Eu", por Djavan.

"Ele é uma grande referência para o meu trabalho e de toda a minha geração. Ele, João Gilberto, Tom Jobim e Roberto Menescal fizeram uma revolução na música brasileira. Depois foi para os Estados Unidos, passou um tempo espalhando a boa nova da bossa nova pelo mundo e agora está aí, fazendo 90 anos com uma belíssima história de vida. Um homem de uma delicadeza extraordinária", disse Gilberto Gil sobre Carlinhos Lyra.

Bom show!

SHOW LANÇAMENTO ÁLBUM ‘AFETO’ DE CARLOS LYRA

ARTISTAS Carlos Lyra, Gilberto Gil, Joyce Moreno, Mônica Salmaso e Wanda Sá

QUANDO Sábado (2), às 21h, e domingo (3), às 18h

ONDE Sesc Pompéia, r.Clélia, 93, Pompeia, São Paulo, tel. (11) 3871-7700

QUANTO De R$ 18 a R$ 60