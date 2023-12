O ator, músico e apresentador Wandi Doratiotto e convidados fazem show, com ingressos gratuitos, nesta terça-feira (12), às 20h, no Teatro Raul Cortez, no Sesc 14 Bis, em São Paulo, em homenagem a Adoniran Barbosa (1910-1982). O evento também marca o lançamento do álbum " Relicário: Adoniran Barbosa (ao vivo no Sesc 1980)", do Selo Sesc.

Entre os convidados para homenagear Adoniran estão músicos excelentes como Swami Jr. (direção musical, violão de 7 cordas e contrabaixo); Marisa Orth (voz); Ubaldo Versolato (sax, clarinete e flauta); Kabé Pinheiro (bateria e percussão); Simone Gonçalves (percussão); e Danilo Moraes (voz, guitarra, violão tenor e viola).

Adoniran Barbosa apresentando-se no ginásio do Sesc Interlagos, em São Paulo, em 1980 - Divulgação/Acervo Sesc Memórias

O álbum, já disponível nas plataformas de streaming e no Sesc Digital, é o quarto lançamento do projeto "Relicário", que resgata áudios de shows realizados em unidades do Sesc, em São Paulo, nas décadas de 1970, 1980 e 1990, remasterizando-os e formatando-os como álbuns digitais.

A estreia do projeto aconteceu em abril deste ano com o álbum "Relicário: João Gilberto (ao vivo no Sesc 1998)". Em junho foi a vez do álbum digital "Relicário: Zélia Duncan (ao vivo no Sesc 1997)", e em agosto, "Relicário: João Bosco (ao vivo no Sesc 1978)".

A série oferece também o contexto histórico de cada registro em textos, vídeos, fotografias e material iconográfico como folhetos, cartazes e notícias jornalísticas veiculadas na época, que poderão ser acessados gratuitamente pelo público no site https://relicario.sescsp.org.br/.

Capa do álbum 'Relicário: Adoniran Barbosa ao vivo no Sesc 1980 - Divulgação

Com 11 faixas, o álbum "Relicário: Adoniran Barbosa (ao vivo no Sesc 1980)" apresenta o sambista acompanhado pelo conjunto Talismã, cantando músicas que contam a passagem do tempo na capital paulista e seus personagens.

Entre as músicas figuram "Um samba no Bixiga", "Iracema", "As Mariposas", "Saudosa Maloca", "Samba do Arnesto", "Trem das Onze", "Viaduto Santa Efigênia", "Uma Simples Margarida", "Já Fui Uma Brasa", "Senta Senta" e "Vai da Valsa", composição de 1953 que nunca havia sido gravada.

Bom show.

SHOW LANÇAMENTO ÁLBUM ‘ADONIRAN BARBOSA (AO VIVO NO SESC 1980)’

ARTISTAS Wandi Doratiotto e convidados

QUANDO Terça-feira (12), às 20h

ONDE Sesc 14 Bis, r. dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, São Paulo

QUANTO Gratuito