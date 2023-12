Acontece nesta sexta-feira (8), às 20h30, no Teatro Zona Franca, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, o show de lançamento do álbum duplo "Canções para atravessar a noite escura", da cantora, instrumentista e compositora Kátia Teixeira.

No espetáculo, a artista interpreta canções que compôs em parceria com Consuelo de Paula, João Evangelista de Souza, Sérgio Tannus, Lígia Araújo, Giovanni Guimarães e Luiz Carlos Bahia, entre outras.

A compositora, instrumentista e cantora Kátya Teixeira - Divulgação

Prestes a completar 30 anos de carreira Kátia Teixeira revisita algumas músicas de sua discografia que se inicia, em 1997, com "Katxerê" e passa por "Lira do Povo" (2004), "Feito de Corda e Cantiga" (2011), "2Mares" (2013), "Cantariar" (2016), "As Flores do Meu Terreiro" (2017), antes de culminar em "Canções para atravessar a noite escura-canções na quarentena" (2022).

No show Kátya Teixeira, além de cantar, toca violas e violões ao lado de André Venegas que também canta, faz percussão corporal e toca flautas.

O lançamento conta ainda com as participações da contadora de histórias Nani Braun, do poeta Paulo Nunes, e de Naila Pommé desenhando ao vivo, além de convidados surpresas.

Bom show.

SHOW DE LANÇAMENTO DO ÁLBUM "CANÇÕES PARA ATRAVESSAR A NOITE ESCURA"

QUANDO Sexta-feira (8), às 20h30

ONDE Teatro Zona Franca, r. Almirante Marques de Leão, 378, Bela Vista, São Paulo

QUANTO De R$ 15 a R$ 100