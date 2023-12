Acontece nesta terça-feira (19), no Museu da Imagem e do Som de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a estreia da exposição gratuita "Euclydes de Araujo Senna: O Príncipe Negro da Música Brasileira", uma parceria com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo.

A mostra traz informações e materiais inéditos sobre o músico Euclydes de Araujo Senna, conhecido como "Príncipe Negro", reunindo um acervo de fotos do artista, incluindo documentos doados pela viúva do músico, Gualberta Alcunha, e a partitura de uma de suas composições.

O Príncipe Negro com a vedete Anita Del Rio, Argentina, em 1930 - Divulgação/Acervo MIS-RP

Euclydes de Araujo Senna dançava, cantava e tocava saxofone divulgando o samba, o choro e a música brasileira pela América Latina nos anos 1920. Aos 16 anos, teve seu talento certificado por Pixinguinha (1897-1973). O apelido "Príncipe Negro" lhe foi dado quando, no México, "mordeu" o terceiro lugar de um concurso internacional de seu instrumento, o saxofone.

O saxofonista Euclydes de Araujo Senna, década de 1930 - Divulgação/ Acervo MIS-RP

Essa é uma ótima oportunidade de conhecer a obra e um pouco sobre a vida de um músico talentoso, que sofreu um quase apagamento, com as escabrosidades ocasionadas pelo preconceito e pelo racismo.

EXPOSIÇÃO ‘EUCLYDES DE ARAUJO SENNA: O PRÍNCIPE NEGRO DA MÚSICA BRASILEIRA’

QUANDO Terça-feira (19), das 9h às 12h e das 14h às 17h. A exposição vai até o dia 24 de abril de 2024, com recesso de 22 de dezembro a 8 de janeiro.

ONDE Museu da Imagem e do Som de Ribeirão Preto r. Cerqueira César, 371, Centro, Ribeirão Preto, tel.(16) 3635-3660

QUANTO Gratuito