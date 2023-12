Acontece nesta sexta-feira (8), o lançamento do álbum "Divinare", com nove faixas, do quinteto Brazú Quintê.

Este é o segundo álbum do grupo formado por cinco excelentes instrumentistas: Fábio Leal (arranjador, compositor e guitarrista); Mariana Rodrigues (compositora e pianista); Letícia Andrade (violinista); Thiago Faria (violoncelista); e Ariane Rodrigues (flautista).

O grupo Brazú Quintê - Divulgação

Em 2018, o quinteto estreou com o álbum "Brazú Quintê" trazendo, como no disco atual, a guitarra elétrica para uma atmosfera camerística reunindo composições autorais e de outros compositores como Breno Ruiz, Andréa dos Guimarães e Gaia Wilmer.

A ideia desse segundo álbum surgiu em 2019, quando o grupo convidou a saxofonista, compositora e arranjadora Gaia Wilmer e a cantora e compositora Andréa dos Guimarães para comporem peças e arranjos para esse trabalho.

Gravado em janeiro de 2023, no Estúdio Arsis, por Adonias Júnior, mixado por Thiago Monteiro e masterizado pelo homem que mais sabe de som na atualidade, Homero Lotito, o álbum traz uma qualidade sonora e musical excelentes.

"Divinare" entrega um verdadeiro mosaico musical. Contudo é possível perceber a existência de um clima único em cada uma das composições. Fazem parte do álbum "Aromas do Sul", "Divinare", "Sálvias I, II e III", de Fábio Leal; "Bons Ventos", de Mariana Rodrigues; "Caxinguelê", de Breno Ruiz e Paulo César Pinheiro; "Fragmentos", de Gaia Wilmer; "Serena do Olhar", de Vanessa Moreno;"O Girassol de Maria", de Andrea dos Guimarães; e "Prelúdio", de Mariana Rodrigues.

LANÇAMENTO ÁLBUM ‘DIVINARE’

ARTISTAS Quinteto Brazú Quintê

ONDE Plataformas digitais