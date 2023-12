Neste sábado(2) comemora-se o Dia Nacional do Samba e, por essa razão, o gênero aproveita para mostrar mais a sua cara através de inúmeros eventos reunindo os mais variados artistas.

Entre eles, o cantor Diogo Nogueira lançando, em show, na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro, o álbum "Sagrado"; a roda de samba que vai rolar no Theatro Municipal de São Paulo, com Xande de Pilares, Negra Li, Paula Lima, Anelis Assumpção, entre outros artistas; e o Trem do Samba, que deveria ser chamado de "O Evento Nacional do Samba" por reunir vários talentos do gênero e divulgá-lo com extrema autenticidade.

Marquinhos de Oswaldo Cruz em um dos vagões do Trem do Samba - Divulgação

A partir das 15h deste sábado, no próprio Dia Nacional do Samba, o sambista Marquinhos de Oswaldo Cruz e seu grupo-formado só por quem é do ramo- recebem no palco Dona Ivone Lara, na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, o pessoal que integra as Velhas Guardas da Império Serrano, do Salgueiro, da Vila Isabel, da Mangueira e, claro, da Portela, além de outros sambistas genuínos criados no meio.

Está marcado para a partir das 18h04, impreterivelmente, a saída de três trens, num total de 20 vagões, com destino à estação Oswaldo Cruz, com algumas das principais rodas de samba da cidade. Entre elas, Cacique de Ramos, Terreiro de Mangueira, Boitatá, Samba de Aurora, Bip Bip, Samba a Bangu e Fruta do Pé. Enquanto isso, no bairro de Oswaldo Cruz, em três palcos, a homenagem ao gênero e seus mestres corre solta.

No palco Mestre Candeia, localizado na rua João Vicente, as atrações são o Grupo Criolice, a cantora Lazir Sinval e o célebre grupo Fundo de Quintal. No palco Tia Doca, situado na rua Átila da Silveira, rola o Terreiro de Crioulo, Mauro Diniz e Leci Brandão. No palco Ary do Cavaco, na Praça Paulo da Portela, os shows serão da Velha Guarda da Portela, da cantora Fabiana Cozza e do sabe tudo Martinho da Vila. Completando a festa, as 16 rodas de samba que virão nos trens se juntarão a mais quatro que já estarão em Oswaldo Cruz e se distribuirão pelos bares do bairro.

Além de tudo isso, representando magnificamente o gênero, Marquinhos de Oswaldo Cruz mostra sua arte em todos os palcos do evento, que conta ainda com o primeiro encontro dos Reis Momos do Brasil-20 no total-, Noca da Portela, Zé Luiz do Império, As Matriarcas, Marquinhos Diniz e Osmar do Breque.

Veja, a seguir, a programação dos palcos e comemore o Dia Nacional do Samba.

Palco D. Ivone Lara, Central do Brasil

15h Marquinhos de Oswaldo Cruz e banda

15h Velha Guarda da Vila Isabel

16h Velha Guarda do Salgueiro

16h20 Velha Guarda da Mangueira

16h40 Velha Guarda do Império Serrano

Palco Mestre Candeia Rua João Vicente, Oswaldo Cruz

19h Projeto Criolice

20h40 Participação especial de Lazir Sinval

22h Grupo Fundo de Quintal

Palco Tia Doca, rua Átila da Silveira, Oswaldo Cruz

19h Terreiro de Crioulo

20h Participação especial Mauro Diniz

22h Leci Brandão

Palco Ary do Cavaco Praça Paulo da Portela, Oswaldo Cruz

19h Velha guarda da Portela

20h30 Fabiana Cozza

22h Martinho da Vila