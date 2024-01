Há mais de 40 anos o Instrumental Sesc Brasil promove shows gratuitos, que atualmente acontecem, às terças-feiras, às 19h, no Teatro Anchieta do Sesc Consolação, com transmissão ao vivo pelo canal do Instrumental Sesc Brasil, no You Tube em https://www.youtube.com/channel/UCAvVsLvggnn7KnDRJ9Iv6mQ.

Nos espetáculos do projeto vários instrumentistas, compositores e arranjadores puderam mostrar sua arte por meio de diferentes estilos musicais, incluindo a participação feminina. Em 2023, dos 46 shows realizados, 21 foram protagonizados por mulheres.

A saxofonista, compositora e arranjadora Daniela Spielmann - Divulgação/Clau Pomp

A partir desta terça-feira (9), às 19h, o Instrumental Sesc Brasil retoma sua programação semanal com quatro shows gratuitos abrindo a temporada de 2024 para mais uma vez reunir artistas talentosos, entre eles, a saxofonista, compositora e arranjadora Daniela Spielmann, e a pianista, compositora e arranjadora Louise Woolley.

Estreando a nova formação de trio com a craque Roberta Valente (pandeiro) e o talentoso Edmilson Capelupi (violão), Daniela Spielmann terá como convidado especial, no show desta terça-feira, o acordeonista Toninho Ferragutti. Só pelo time vale uma ida ao teatro ou se conectar na rede para assistir a um espetáculo no qual a música de qualidade tem lugar garantido.

A pianista, compositora e arranjadora Louise Woolley, uma das atrações da mostra - Divulgação

Na terça-feira (23) é a vez da pianista Louise Woolley se apresentar com seu quinteto formado por Jota P Barbosa (sax), Diego Garbin (trompete), Bruno Migotto (contrabaixo) e Alex Buck (bateria).

A pianista conta ainda em seu espetáculo com a participação especial da cantora Lívia Nestrovski. No show, músicas inéditas e do álbum "Rascunhos", que você pode conhecer assistindo aos vídeos de um ensaio da pianista registrados por esse blog em https://musicaemletras.blogfolha.uol.com.br/2020/01/21/louise-woolley-lanca-o-cd-rascunhos-em-show-em-sao-paulo/.

Além das duas artistas, Rafael Piccolotto e Orquestra Popular de Câmara, e a banda Hurtmold são as outras atrações do mês. Saiba mais em https://www.instrumentalsescbrasil.org.br/.

Bons shows!

SHOWS INSTRUMENTAL SESC BRASIL JANEIRO 2024

ARTISTAS Daniela Spielmann Trio, com participação de Toninho Ferragutti; Rafael Piccolotto e Orquestra Popular de Câmara; Louise Woolley Quinteto, com participação de Lívia Netrovski, e banda Hurtmold

QUANDO Daniela Spielmann Trio, terça-feira (9); Rafael Piccolotto e Orquestra Popular de Câmara, terça-feira (16); Louise Woolley Quinteto, terça-feira (23); e banda Hurtmold, terça-feira (30); sempre às 19h

ONDE Teatro Anchieta, Sesc Consolação, r. dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque, São Paulo, tel. (11) 3234-3000

QUANTO Gratuito