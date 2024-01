A EMESP Tom Jobim (Escola de Música do Estado de São Paulo) está com inscrições abertas a partir desta terça-feira (16) até o dia 29 de janeiro, para diversos cursos livres de música. As inscrições e os cursos são gratuitos e direcionados a pessoas de todas as idades e de diferentes níveis de conhecimento musical.

São 74 cursos presenciais e online para crianças, jovens e adultos, contemplando práticas instrumentais, canto, teoria, improvisação e tecnologia na música, entre outras atividades.

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução do logo da instituição - Fotomontagem Carlos Bozzo Junior/Folhapress

Nas modalidades presencial e online, as atividades oferecem 853 vagas em cursos teóricos e práticos, com duas horas de aula por semana e duração de um ano. Os estilos são os mais variados, existindo possibilidades para quem é iniciante e para quem já está mais avançado no estudo musical.

Confira as opções de curso e saiba mais sobre os critérios de seleção no site da EMESP, em https://emesp.org.br/