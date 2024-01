Acontece nesta sexta-feira (2), às 20h, no Sesc Santana, em São Paulo, a apresentação do espetáculo musical "Bitita, As Composições de Carolina Maria de Jesus", uma releitura do disco "Quarto de Despejo", de 1961, da escritora e compositora mineira Carolina Maria de Jesus (1914-1977).

Um ano após lançar o livro "Quarto de Despejo" (1960), diário no qual a catadora de lixo e moradora da extinta favela do Canindé, na zona norte da capital paulista, Carolina de Jesus cantou 12 de suas composições em um disco homônimo ao livro, lançado pela RCA Victor. Os arranjos do álbum eram do genial Chiquinho de Moraes (1937-2023).

Cena do espetáculo musical 'Bitita As Composições de Carolina Maria de Jesus' - Divulgação/Milena Aurea

Em março de 2023, chegou às plataformas de áudio digitais o álbum "Bitita, As Composições de Carolina Maria de Jesus" (Selo Sesc), nas vozes de Nega Duda e Sthe Araujo. O trabalho está disponível nas plataformas de streaming e no Sesc Digital. Leia mais em https://www1.folha.uol.com.br/blogs/musica-em-letras/2023/02/sambas-e-marchas-da-escritora-carolina-maria-de-jesus-sao-regravados-no-album-bitita-as-composicoes-de-carolina-maria-de-jesus.shtml.

Entre as marchas e sambas do álbum original e do regravado digitalmente figuram "Rá, Ré, Ri, Ro, Rua", "Vedete da Favela", "O Pobre e o Rico", "O Malandro", e "As Granfinas", "Pinguço" e "Macumba".

Todas as músicas serão interpretadas no show desta sexta-feira por um time de percussionistas do ramo formado por AfroJu Rodrigues, Xeina Barros, Maurício Badé, Cauê Silva, Sthe Araujo (direção artística e musical), o coro de Pedro Lucas Pilar, Aloysio Letra e Tiganá Macedo, além da guitarra de Lello Bezerra, o cavaquinho de Henrique Araújo, e o trombone e arranjos de Allan Abbadia para embalar as vozes de Nega Duda, Girlei Miranda, Mestre Nico e Sthe Araujo.

Bom show!

SHOW ‘BITITA, AS COMPOSIÇÕES DE CAROLINA MARIA DE JESUS’

ARTISTAS Vários

QUANDO Sexta-feira (2), às 20h

ONDE Sesc Santana, av. Luiz Dumont Villares, 579, Jardim São Paulo, São Paulo, tel. (11) 2971-8700

QUANTO De R$ 15 a R$ 50