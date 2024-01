Nathan Amaral, 28, violinista nascido e criado no Morro da Mangueira (RJ), venceu no último domingo a 27ª edição do concurso Sphinx, na categoria sênior (dos 18 aos 30 anos), em Detroit, Michigan (EUA).

O concurso norte-americano, que deu ao brasileiro o prêmio equivalente a 50 mil dólares em contratos para participar como solista em concertos de grandes orquestras nos Estados Unidos, reconhece jovens talentos negros e latinos, instrumentistas de cordas.

O violinista Nathan Amaral no momento final de sua apresentação - Divulgação/David Caines

Nathan abocanhou o almejado prêmio tocando, na etapa final do concurso, o primeiro movimento do concerto para violino e orquestra, em sol menor, op.80, de Samuel Coleridge-Taylor, compositor inglês de ascendência africana. N apresentação o brasileiro foi acompanhado pela Orquestra Sinfônica de Sphinx, a única negra e latina com músicos dos Estados Unidos.

Confira o momento assistindo ao vídeo, postado pelo violinista, no link a seguir https://www.instagram.com/reel/C2s2mMVACvX/?igsh=MWVteWQ3aHJrMDl2YQ%3D%3D.

"Como homem negro, nascido e criado no morro, vencer esse prêmio internacional tocando um concerto de um compositor de origem negra e uma orquestra com origem tão parecida com a minha significou muito para mim. Apesar do meu repertório ser mais clássico, guardo sempre a Mangueira em mim e imprimo essa ginga do samba em tudo o que toco", disse o vencedor.

O músico deseja que esse feito inspire outros jovens talentos. "Espero que, com isso, possa inspirar outros jovens que cresceram como eu, nas favelas, enfrentando muitas adversidades, a acreditarem que podem chegar onde quiserem e ocuparem os espaços que sonham", disse.

O violinista Nathan Amaral - Divulgação/Clara Evens

O reconhecimento do músico pelo concurso engrossa a lista de condecorações, que inclui o Prêmio Paul Roczek, da Universidade Mozarteum, em Salzburg (Áustria), como melhor aluno; o Concurso Internacional de Weimar; o Wiener Klassik Preis e, por duas vezes, o concurso Eleazar de Carvalho, maior prêmio de violino do Brasil.

Nathan Amaral iniciou seus estudos musicais com violino aos 12 anos, por meio do projeto social do Centro Cultural Cartola, que oferecia aulas de música às crianças do Morro da Mangueira. Deu continuidade aos estudos, e em 2017, aos 21 anos, foi para a Universidade Mozarteum, em Salzburg, na Áustria.

O músico já atuou como solista e músico de câmara no Wigmore Hall (Londres), na Filarmônica de Berlim (Alemanha) e no Grosser Saal Mozarteum (Salzburg, Áustria). Atualmente Nathan Amaral mora nos Estados Unidos, onde estuda no célebre New England Conservatory of Music, em Boston.

Jovens instrumentistas brasileiros que sonham em estudar fora, mas não sabem como custear as despesas, podem se inscrever no Programa de Bolsas Líderes Estudar em https://lider.estudar.org.br/programa-de-bolsas-lideres-estudar/.

