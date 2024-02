O monólogo musical "Nara", escrito e dirigido por Miguel Falabella, estreia nesta quinta-feira (29), às 19h, no Teatro Firjan SESI, no centro do Rio de Janeiro, com a atriz Zezé Polessa dando vida à cantora capixaba Nara Leão (1942-1989).

A temporada do espetáculo, que tem término previsto para o dia 21 de abril, relembra a vida da cantora através de canções e de lembranças que mostram a relação com seus pais, com a irmã Danuza Leão (1933-2022), o namoro com o compositor e jornalista Ronaldo Bôscoli (1928-1994) e seu casamento com o cineasta alagoano Cacá Diegues, além de sua relação com a bossa nova e os embate que sofreu com o regime militar.

A atriz Zezé Polessa que interpreta a cantora Nara Leão no monólogo musical 'Nara' - Divulgação/Flavio Colker

Foi durante o período da pandemia da Covid que a atriz Zezé Polessa leu uma biografia da cantora, que ouvia desde criança, além de ter acompanhado sua carreira. Acrescentou à leitura, entrevistas e mais livros sobre Nara Leão e deu início à pesquisa que lhe ajudou a compor a personagem da cantora.

Numa conversa informal com Miguel Falabella, ele se propôs a criar o texto para o espetáculo e, após uma semana trocando opiniões, a primeira versão do monólogo ganhou forma.

"Quando tive vontade de fazer a Nara, falei com Miguel que sabia não ter mais a idade dela, mas ele logo disse que isso não tinha a menor importância. Não procuro imitar o seu jeito de falar ou cantar, existe uma liberdade em todo este processo, não poderia ser diferente com alguém que sempre foi tão livre’, disse Zezé Polessa, que interpreta entre outras canções "A Banda", "Corcovado" e "Marcha da Quarta-feira de Cinzas".

Com direção musical de Josimar Carneiro, "Nara" busca mostrar a trajetória da cantora que vivenciou diversos estilos e movimentos, sem nunca se deixar rotular, apesar de ter ocupado lugar de destaque na bossa nova, ter flertado com o tropicalismo, participado dos festivais da canções e ter protagonizado o afamado show ‘Opinião’, além de resgatar compositores da antiga e cantar músicas de protesto, samba canção jovem guarda e rock.

Bom espetáculo!

ESTREIA ESPETÁCULO ‘NARA’, DE MIGUEL FALABELLA

ARTISTA Zezé Polessa

QUANDO Do dia 29 de fevereiro ao dia 21 de abril; quintas e sextas-feiras, às 19h; sábados e domingos, às 18h

ONDE Teatro Firjan SESI, r. Graça Aranha, 01, centro, Rio de Janeiro, tel. (21) 2563-4163

QUANTO De R$ 15 a R$ 40