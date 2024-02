Acontece nesta sexta-feira (23), às 20h, no Sesc Ipiranga, em São Paulo, a estreia do espetáculo "Do Litoral Central do Brasil: Márcio de Camillo canta Geraldo Roca".

Embora o compositor, cantor e instrumentista Márcio de Camillo tenha nascido em São Paulo, o artista é equivocadamente considerado sul-mato-grossense, pois foi neste estado onde se criou.

O cantor, compositor e instrumentista Márcio de Camillo - Divulgação

Foi lá também onde conheceu um dos principais compositores da música regional do Mato Grosso do Sul, o cantautor, pasme, carioca, Geraldo Roca (1954-2015), autor de "Trem do Pantanal" entre outras canções mescladas a elementos do rock, do chamamé, de baladas e de polcas.

As canções e o próprio Roca são reverenciados por gente do ramo como Alzira E, Geraldo Espíndola, Tetê Spíndola, Almir Sater e Renato Teixeira, que disse que se ele tivesse de dar ao Brasil um presente, este seria Geraldo Roca.

"Além de um músico que eu admirava muito, não só como compositor, mas como violonista, violeiro e cantor, ele influenciou muito a música da minha geração", disse Márcio de Camillo, que era vizinho, companheiro de palco e muito "chegança" de Roca, com quem compôs "Hermanos Irmão".

Além de Márcio Camillo, que canta, toca violão e viola caipira, o espetáculo reúne músicos excelentes como Denise Ferrari (violoncelo), Thiago Sormani (flauta, teclado e saxofone) e a sensacional Nath Calan (percussões e bateria). Saiba mais sobre Nath Calan em https://musicaemletras.blogfolha.uol.com.br/2021/05/18/percussionista-nath-calan-conquista-oportunidades-com-a-musica-cenica-pela-internet/ e em https://musicaemletras.blogfolha.uol.com.br/2016/06/21/a-musica-cenica-de-nath-calan/.

Participações especiais, não reveladas, prometem abrilhantar o espetáculo.

Bom show.

SHOW ‘DO LITORAL CENTRAL DO BRASIL: MÁRCIO DE CAMILLO CANTA GERALDO ROCA’

QUANDO Sexta-feira (23), às 20h

ONDE Sesc Ipiranga, r. Bom Pastor, 822, Ipiranga, São Paulo, tel.(11) 3340-2000

QUANTO De R$ 15 a R$ 50